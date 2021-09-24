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YPG/PKK'lı teröristten orman yangınlarıyla ilgili itiraf

24 Eylül 2021 Cuma 16:05
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YPG/PKK'lı teröristten orman yangınlarıyla ilgili itiraf

ADANA - Adana'da terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.Ş.S.’nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelinin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hazırlanan iddianamede “Suriye'de eşimin akrabası olan YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'yi arkadaşımın telefonundan görüntülü aradım. Bana 'Bol paralı bir iş var yapar mısın?' dedi. Ne yapacağımı sorduğumda, 'YPG adına çalışıyorum, bizde para çok, Adana'da orman yak, araç yak, TIR yak, tarla yak, önüne ne geliyorsa yak, yaktığın ateşin büyüklüğü kazanacağın paranın büyüklüğünü belirleyecek. Ben de kabul ettim” ifadeleri yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.Ş.S. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede M.Ş.S.’nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, YPG/PKK adına propaganda ve eleman temini yaptığı ve örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi. Ayrıca şüphelinin terör örgütü DEAŞ ve FETÖ ile ilişkili 2 kişiyle de irtibatta olduğu anlatıldı.  

‘ATEŞ BÜYÜKLÜĞÜ PARANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BELİRLER’

İddianamede ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili dikkat çekici ifadeler de yer aldı. YPG/PKK'nın Türkiye içinde eylem, saldırı-sabotaj yapılması amacıyla kaçak veya mülteci olarak gelen kişilerle irtibat kurduğu belirtildi. Suriye’den kaçak olarak bir yıl önce Türkiye’ye geldiğini kaydeden M.S.Ş., Suriye’de yaşayan eşinin akrabası YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'yi cep telefonu ile görüntülü arayarak terör eylemlerine dair direktifler aldığını söyledi. Turgi’nin kendisine 'Bol paralı bir iş var yapar mısın?' diye teklifte bulunduğunu anlatan şüpheli “Ne yapacağımı sorduğumda, 'YPG adına çalışıyorum, bizde para çok, Adana'da orman yak, araç yak, TIR yak, tarla yak, önüne ne geliyorsa yak, yaktığın ateşin büyüklüğü kazanacağın paranın büyüklüğünü belirleyecek’ dedi” ifadelerini kullandı. 

‘EYLEME GÖRE BİN VEYA 2 BİN DOLAR’

Terörist Ezuz Halil El Turgi'nin eylem sırasında kanıt da istediğini vurgulayan M.S.Ş. ifadesine “Bana ‘Yakacağın ormanın, aracın yanına gittiğinde eline bir kağıt al, kağıt üzerine tarih, saat ve yeri yaz. Benzin dökerek yangın çıkar videolu bir şekilde kamera kaydı yap, bu kaydı bana at, yapmış olduğun eyleme göre sana bin veya 2 bin dolar havale yaparım. Hiç kimseden korkma seni yakalayamazlar, bir şey yapamazlar, söylediklerimi yapmazsan beni aldattığını düşünürüm.' dedi” diye devam etti. Şüpheli ayrıca söz konusu akrabasının Ankara ve Konya’da da bazı kişilere terör eylemi yapması konusunda direktif verdiğini söyledi. Tutuklu M.Ş.S.’nin, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YPGPKKlı TeröristOrman Yangınları
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