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YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde sözde komutanlık görevinde olduğu, silahlı çatışmalara girdiği ve sıcak bölgelerde bulunduğu belirlenen Ş.R. ile parmak izleri Buca'da ele geçirilen molotof kokteyllerindeki parmak izleriyle örtüşen M.M.'nin de şüpheliler arasında bulunduğu bildirildi.

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde sözde komutanlık görevinde olduğu, silahlı çatışmalara girdiği ve sıcak bölgelerde bulunduğu belirlenen Ş.R. ile parmak izleri Buca'da ele geçirilen molotof kokteyllerindeki parmak izleriyle örtüşen M.M.'nin de şüpheliler arasında bulunduğu bildirildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 13:43
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YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

İZMİR, (DHA)

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, haklarında toplatma kararı olan çok sayıda yasak yayın, örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde silahlı çatışmalara giren ve 4 yıl boyunca Şeyh Maksut bölgesinde bulunduğu belirlenen Ş.R. ile parmak izleri, yaklaşık 8 ay önce Buca'da ele geçirilen molotof kokteyllerindeki parmak izleriyle örtüşen M.M.'nin de bulunduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YPGSözdeKomutanİzmirönce Vatan
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