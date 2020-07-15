Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
‘15 Temmuz Zaferi’ dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak
‘15 Temmuz Zaferi’ dijital gösterim...
Motosikletiyle 12 il ve 23 ilçe gezip, çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Motosikletiyle 12 il ve 23...
Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı
Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı
Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor
Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği...
Kovid tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek ilacın üretimi 'resmen' başladı
Kovid tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YÖK Başkanı Saraç'tan '15 Temmuz' mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK ve üniversitelerimiz, başta FETÖ olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:27
0 Okunma
YÖK Başkanı Saraç'tan '15 Temmuz' mesajı

ANKARA - YÖK Başkanı Saraç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Saraç, YÖK'ün 16 Temmuz 2016’da yaptığı ortak açıklama ile milletin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihine kara leke olarak geçen darbe girişimini şiddet ve nefretle kınadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek YÖK bünyesinde, gerekse üniversitelerimizde çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüş, toplantılar gerçekleştirilmiş, yurt dışına bilgilendirme mektupları gönderilmiş, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişimi ele alınarak çok sayıda akademik makaleler yayımlanmıştır. Ayrıca menfur darbe girişiminin hemen sonrasında üniversitelerimiz, devletimizin ilgili bütün kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir iş birliği süreci tesis ederek; akademik ve bilimsel hayatın kabul edemeyeceği, devletimizi ele geçirmeye çalışan bu yıkıcı unsurları sistemin dışına çıkarmada büyük bir kararlılık göstermiştir. YÖK ve üniversitelerimiz, başta FETÖ olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç15 Temmuz Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndereceğiz
Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndereceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
Kadın Platformu Kadıköy Meydan’da...
Kadın Platformu Kadıköy Meydan’da...
‘15 Temmuz Zaferi’ dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak
‘15 Temmuz Zaferi’ dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 31'e çıktı
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 31'e çıktı
Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama!
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı