Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104667
ALTIN
270.538
DOLAR
5.7517
STERLİN
7.3865
EURO
6.3300
‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’
Gümüşhanespor Başkanı Durmuş istifa etti
Gümüşhanespor Başkanı Durmuş istifa etti
'Anne-baba-çocuk ilişkisi sağlıklı ise kurtarıyorsunuz'
'Anne-baba-çocuk ilişkisi sağlıklı ise kurtarıyorsunuz'
İşitme Engelliler Tekvando'da milli sporculardan 17 madalya
İşitme Engelliler Tekvando'da milli sporculardan...
Odunpazarı Modern Müze’yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti
Odunpazarı Modern Müze’yi iki ayda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YÖK açıkladı! Doçentlik belgesi artık e-Devlet’te

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınması için yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

YÖK açıkladı! Doçentlik belgesi artık e-Devlet’te

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınması için yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:22
7 Okunma
YÖK açıkladı! Doçentlik belgesi artık e-Devlet’te

ANKARA - YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 'Dijitalleşen YÖK' mottosuyla son dönemlerde yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemenin hayata geçirildiği ve birçok yeniliğe imza atıldığı bildirildi. Bu kapsamda 'Online Tanıma ve Denklik Başvurusu', 'YÖK Atlas', 'YÖK Akademik', 'Üniversite e-Kayıt', 'Öğrenci Belgesi', 'Mezun Belgesi', 'Ulusal Tez Merkezi' ve 'YÖK Mobil' gibi özellikle e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yürütülen hizmetlerin sunulmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, son olarak doçentlik belgelerinin de e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına imkan tanındığı belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından gerçekleştirilen doçentlik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla, doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına yönelik YÖK'ün bir süre önce başlatmış olduğu çalışmalar tamamlanarak, doçent adaylarının hizmetine sunulmuştur. Artık doçent unvanı alan/almaya hak kazanan adaylar, 'https://www.turkiye.gov.tr' adresine giriş yaparak; YÖK Başkanlığı, Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti alanından Doçentlik Belgesini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca edinebileceklerdir. E-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan elektronik imzalı Doçentlik Belgesi uygulamaya girdikten sonra, ÜAK tarafından ayrıca fiziki Doçentlik Belgesinin düzenlenmesine gerek kalmayacaktır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖKDoçentlik BelgesiE-Devlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı
Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı
Dünya rekoru Türkiye'nin oldu
Dünya rekoru Türkiye'nin oldu
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM raporu: 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi var
TBMM raporu: 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi var
Batman'da PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Batman'da PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi
​​​​​​​SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİNİ ANDIK
​​​​​​​SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİNİ ANDIK
Bayramiç'te 10 Kasım töreninin erken başlatılmasına soruşturma
Bayramiç'te 10 Kasım töreninin erken başlatılmasına soruşturma
Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans