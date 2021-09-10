YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN STK BAŞKANI: MUHAMMET ELİAÇIK

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Geçtiğimiz yıl itibariyle faaliyete geçen Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, ekibiyle birlikte kentte yaptığı çalışmalardan dolayı takdir toplamaya devam ediyor.

Yeni kurulan ve çalışmalarına yeni başlayan bir dernek olmalarına rağmen bir yıllık süre içerisinde ses getirecek işlere imza atmaları, Türkiye genelinde dikkat çekti.

İlk olarak, “Yılın En Başarılı Girişimci İş Adamı” ödülünü alan Eliaçık, daha sonra TÜMKİAD’ın en başarılı il başkanı ve il başkanlığı plaketini aldı.

Bu hafta ödüllerine bir yenisini daha ekleyen Eliaçık, İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve sunumunu Özge Ulusoy ile Tayyar Işıksaçan'ın yaptığı Uluslararası Zirve Ödülleri programında “Yılın en iyi çıkış yapan STK başkanı” ödülüne layık görüldü.

Aynı gecede Hande Yener, Tamer Karadağlı, Deniz Akkaya, Niran Ünsal, Ertem Şener, Simge Tertemiz, Selen Görgüzel Alkan, Hakan Solaker, Ahmet Selçuk İlkan, Berksan, Murat Başaran ve Aslı Hünel gibi birçok ünlü isimde ödül aldı.

“Kadına Şiddete Hayır!” sloganıyla gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Eliaçık, böyle bir gecede Kahramanmaraş’ı temsil ettiği için gurur duyduğunu ve bu ödülü TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ile TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığına armağan ettiğini söyledi.

Yola, “Hedefi olan kişiler, asla yorulmak bilmezler” şiarıyla çıktıklarını belirten Eliaçık şunları kaydetti:

“TÜMKİAD İş insanları derneği olarak önce memleketimiz Kahramanmaraş sonra ülkemiz için gece gündüz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki TÜMKİAD ülkemizin geleceğinde çok önemli bir STK olacaktır. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kahramanmaraş ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olmanın haklı gurunu yaşıyoruz ve her zaman dile getirdiğim gibi ‘Kahramanmaraş yüreğimizde bir muhabbet, alnımızda bir onur ve zihnimizde bir idealdir’ diyerek herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.