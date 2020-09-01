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Yıldırım ve Doğan Ailesinin Mutlu Gününde Binlerce Kişi katıldı

Cemax Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Gaziantepli İş Adamı Cevdet Yıldırım, Oğlu Halil İbrahim Yıldırım `ın Berivan Doğan ile nişan töreni için dillere destan nişan töreni yaptı.

01 Eylül 2020 Salı 12:45
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Yıldırım ve Doğan Ailesinin Mutlu Gününde Binlerce Kişi katıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kilis Elbeyli ilçesinde yapılan Yıldırım ve doğan Ailesinin Nişan törenlerine binlerce kişi katıldı.

30 Ağustos zafer bayramı nedeni ile zafer marşı ve mehter marşı eşliğinde folklar gösteri eşliğinde Genç Çiftlerin mutlulukları gözlerinden okunarak halay çektiler.

Katılanlar ise MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir, MHP Kilis Merkez İlçe Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, MHP Polateli İlçe Başkanı Hasan Polat, Kızın Babası MHP Elbeyli ilçe Başkanı İsmet Doğan, oğlan Babası Cemax Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Gaziantepli İş Adamı Cevdet Yıldırım ve Yardımcıları Avukat Ali Sünbül, Avukat Caner Kendirci,  KRN Group Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci iş Adamı Hüseyin Kıran,  Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkan Adayı, Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı ve Beğdilli Oğuz Boyları Federasyonu Genel Başkanı Faik Akyılmaz, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Gaziantep İl Başkanı Bahattin Güllü, Osmanlı Ülkü Ocakları Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Özakbalık, Osmanlı  Ülkü Ocakları Şehitkâmil İlçe Başkanı Akın Çalişici, Osmanlı Ülkü Ocakları Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Canan Öztürk, Taekwondo Gaziantep İl Temsilcisi Cuma Tabur ve çok sayıda Yurt dışından ve yurt içinde seçkin kişiler ile dost ve akrabalar katıldı.

Başkan Faik Akyılmaz Tarafından Protokol üyelerine ve Nişanlanan Genç Çiftlere Berivan ve Halil İbrahim Yıldırım `a Üzerinde Türk Bayrağımız olan Türkmen Poşusu hediye etti.

Nişanlanan Genç Çiftlere Berivan ve Halil İbrahim Yıldırım `ın Nişan Yüzüklerini Başkan Cevdet Yıldırım takarak makas ile kesti.

Yıldırım, Oğlum Halil İbrahim Yıldırım `ın Berivan Doğan ile nişan töreni için Gelen Yurt dışından ve Yurt içinden Bu Mutlu Günümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Dedi

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