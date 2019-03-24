Yenikapı'da Cumhur İttifakı mitingi için toplanmalar başladı

İSTANBUL(DHA)

Miting alanına girişler saat 11.00'da başladı. Alana giriş yapanlar 3 ayrı giriş noktasında tek tek aranarak içeri alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için Yenikapı'da bekleyenler, koşarak mitingin yapılacağı platformunun önünde yerlerini aldı. Miting alanında çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.



Öte yandan Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı.

ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE MİTİNGE GELDİ

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge bir kişi, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar sürüyor.

Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, "Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu. İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)