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Yedi yıl süreyle kiraya verilecek

Çamlıköy Tabiat Parkı yedi yıl süreyle kiraya verilecek

11 Nisan 2021 Pazar 09:06
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Yedi yıl süreyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Çamlıkoy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Kapı girişi, çadırlı-karavanlı kamp alanı, kır lokantası, fırın, alışveriş üniteleri işletmeciliği ile gelişme planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi” işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Kapalı Teklif  Usulü ile ihale edilecek.

Tesis ve faaliyetlerin özellikleri şartname ve ihaleye katılma şartlarıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.04.2021 20:14
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