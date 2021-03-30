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Yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması hayata geçirildi. Ankara'daki etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sürücülere sesleniyorum, yaya öncelikli trafik kurallarına riayet edilirse bu çocuklarımız büyüyecek, ülkemiz için çok daha iyi bir noktaya gelecek" dedi.

30 Mart 2021 Salı 14:26
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Yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgi' dönemi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Ankara'da Türkan Yamantürk İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, projenin reklam yüzü Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı ve öğrenciler katıldı. Bakanlar Soylu ve Selçuk ile beraberindekiler okulu ve okul bahçesinde yer alan İçişleri Bakanlığının Mobil Trafik Eğitim TIR'ını ziyaret etti.

'YAYALAR TRAFİKTE ÖNCELİKLİ KONUMA GELDİ'

Bakan Soylu, 2018’de yaya öncelikli trafik konusunda adımlar atmaya başladıklarını hatırlatarak, TBMM'de kanun çıkarıldığını söyledi. Soylu, "2018’de ülkemiz bir karar aldı ve 'artık bundan sonra bizim trafiğimizde yaya öncelikli olacak' dedi. Okul geçitleri, yaya geçitleri, trafik lambalarının olmadığı; ama levhaların olduğu, hastane geçitleri bütün bu alanların tamamında önceliği yaya veren bir adımı millet olarak attık. Nasıl ambulans trafikte öncelikliyse yayalar da artık Türkiye'de trafikte öncelikli bir konuma geldi" dedi.

'HEDEFİMİZ SIFIR CAN KAYBI'

Bakan Soylu, bu kapsamda çalışmalara devam edildiğini belirterek, "2018'de bu kanun çıktı. 2020'nin sonuna kadar trafik kazalarından kaynaklanan yaya ölümlerinde 516 az can kaybı oldu. 1 hepimiz için büyük rakam ama 516 çok daha büyük rakam. Bunu çok daha büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz. 1686'ydı şu anda 900’lere geldik. Onun için hep beraber kurallara uyarsak, sürücüler kurullara uyarsa, yayaya öncelik gösterirse, yaya öncelikli trafiği uygularsak ölümler azalıyor. Kazaların sonunda sadece ölümler olmuyor aynı zamanda yaralanmalar, sakatlanmalar oluyor. Kimse kimseye bunu reva görmemeli.  Sürücülere sesleniyorum, yaya öncelikli trafik kurallarına riayet edilirse bu çocuklarımız büyüyecek, ülkemiz için çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bu konuda yayalara da tavsiyemiz; yola atlamamaları. Çizgilerin olmadığı yerde yaya yola atlarsa 'trafik önceliği benim' derse  trafik kazası ve sonuçları kaçınılmazdır. Sürücülerin nasıl kendilerine ait kuralları varsa yayalarında kendine ait kuralları var. Yaya geçitlerinde, levhaların olduğu yerde, okul geçitlerinde, hastane geçitlerinde, kavşaklarda üstünlük yayalardadır. Kurallar çok basit eğer bu kuralları uygularsak hedefimiz sıfır can kaybı, buna da ulaşabiliriz" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: HAYATIN İÇİNDEN BİR KONU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise, 'yayalar kırmızı çizgimiz' diyerek hayatın içinden bir konuyu gündeme getirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızla beraber geleceğe yönelik olarak trafik kurallarına daha iyi riayet etmek için bir çalışmanın içindeyiz. İçişleri Bakanlığının bu çalışması son derece önemli bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de her türlü desteği veriyoruz" ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından Bakanlar Soylu ve Selçuk, öğrencilerle birlikte okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı çizgö DönemiYaya GeçitiIçişleri BakanlığıTrafik
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