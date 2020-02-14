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Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" demedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

14 Şubat 2020 Cuma 15:19
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Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" demedi

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. 


HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.  Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi.  İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden  Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi. 


KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ İDDİASI

Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi.  Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıYardımcı Pilot
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