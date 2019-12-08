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Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı

Beyoğlu'nda seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan yürüme engelli yaşlı bir kadın ise aracın sürücüsü damadı tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.Otomobilin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı

Beyoğlu'nda seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan yürüme engelli yaşlı bir kadın ise aracın sürücüsü damadı tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.Otomobilin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

08 Aralık 2019 Pazar 14:55
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Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı

İSTANBUL

Olay, Beyoğlu, Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Bunu gören sürücü Necati Sökmen, aracını güvenli bir noktaya çekerek park etti. Dumanların aleve döndüğünü gören sürücü ve ailesi kendilerini panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme engelli Azize Şahin’i ise damadı Necati Sökmen yanan otomobilden son anda çıkarmaya başardı. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı, otomobil kullanılamaz hale geldi.

YÜRÜME ENGELLİ KAYINVALİDEMİ SON ANDA KURTARDIM

Otomobilden birden dumanlar yükselerek alev aldığını belirten Necati Sökmen,’’ Araba bir anda stop etti. Tekrar çalıştırdım. Birden dumanlar yükseldi. Ardından alevlendi. Eşim, kızım ve engelli kayınvalidem vardı. Panikle kendimizi dışarı attık. Söndürmeye çalıştık. Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı indirmek için çok mücadele ettim. Allah’tan kimseye bir zarar gelmedi’’ ifadelerini kullandı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTULAN YAŞLI KADIN O ANLARI ANLATTI

Damadı tarafından son anda otomobilden çıkarılan Azize Şahin ise,’’  Çok korktum yavrum, bir koku gelmeye başladı. Yürüyemiyorum ben. Beni damadım kurtardı’’ diye konuştu.

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL VATANDAŞ KAMERASINDA

Otomobilin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yanmakta olan otomobilin itfaiye ekiplerince söndürüldüğü anlarda kameraya yansıdı. Meydana gelen otomobil yangını nedeniyle Okmeydanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

DHA

Son Güncelleme: 08.12.2019 09:21
Anahtar Kelimeler:
İstanbulKayınvalideOtomobilAlev
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