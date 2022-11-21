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Yalçın TOPÇU: "MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANDIK"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk silahlı kuvvetlerinin BM Antlaşması'nın 51. maddesi kapsamında Pençe - Kılıç Hava Harekâtı ile, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkının gereğini yaptığını söyledi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:35
Yalçın TOPÇU: "MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANDIK"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk silahlı kuvvetlerinin BM Antlaşması'nın 51. maddesi kapsamında Pençe - Kılıç Hava Harekâtı ile, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkının gereğini yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu GAP olay gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bu toprakların altı için on binlerce kilometre ötelerden gelerek kara ve mavi sınırlarımızın dibinde ‘besleme bir devletle’ ve her türlü terör örgütleriyle iş tutan hukuk tanımaz terör sevici bebek katili
Emperyalistlere mavi topraklarımızda ki hak ve hukukumuzu çiğnettirmeyip, kardeşlerimizin topraklarında uydu terörist devletçik kurdurtmayacağız.
Uluslararası hukukun verdiği meşru müdafaa hakkımızın gereğini yapan Mehmetçik Türk’e kefen biçenin ölümünün korkunç olacağını bütün dünyaya bir kere daha gösteriyor.
Her kararda Cumhur Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanındadır.
Cumhurun başında kendisine ‘çay hazır mı?’ diyerek sofrasına oturan bir Cumhurbaşkanı var.
Artık devletle cumhur sarmaş dolaş olmuş her kesimi ile ve her kesimin kadim değerleriyle barışık,

Derdiyle dertlenip sevinciyle sevinmektedir.

Ve devletimiz kararlıdır. Masum sivillerimizin canına can asil kanlarına karşı da misli ile pis canlarını ve kanlarını alacağız.
Sahiplerine rağmen,  terörün her türlüsünü milletimizin ve bölgenin gündeminden çıkartıp,  dağları ovaları beldeleri onlara dar edecek refah ve istikrarın adresi olan terörsüz ülke, terörsüz bölge ve tam bağımsız güçlü Türkiye’de, doğduğu yerde doyan, karnı tok, başı dik, alnı açık, hür ve müstakil, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet olarak kıyamete kadar var olacağız.
Yerli siyaset, millî devlet, Cumhur ile cumhuriyet diyerek,  siyasi istikrarımızı ne hamburgercilere ne tefecilere nede masa altında saklananlara bozdurtmayacak, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ifadeleriyle, “2023, Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye’nin zafer yılı olacaktır. Sözünün gereğini yerine getirmek için birlikte çalışacağız.
Sahada da, masada da, sandıkta da, hainlere, sahiplerine ve yandaşlarına bu dünyayı dar edeceğiz.
 Vali Çuhadar’ın babası dualarla defnedildi
Allah; devletimizi, vatanımızı, milletimizi korusun ve yüceltsin.

Kaynak: GAP olay gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
Yalçın Topçu
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