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Yalçın Topçu: "Kutlu Doğum Haftamız mübarek olsun"

15 Nisan 2022 Cuma 15:06
Yalçın Topçu: "Kutlu Doğum Haftamız mübarek olsun"

Yerli Düşünce Derneği’nin  Kutlu Doğum Haftasının başlaması nedeniyle düzenlediği iftarda konuşan Onursal Başkanı Yalçın Topçu şunları söyledi;

"Değerli Kardeşlerim,

Bilindiği üzere her yıl14-20  Nisan arası Peygamberimizin dünyaya teşriflerini kutlamak,anmak ve anlamak için “Kutlu Doğum Haftası” olarak idrak edilmektedir.

Kin ve nefretin hakim  olduğu dünyamızda, Peygamber Efendimizin öğretileri,hayatı ve duruşu insanlığın kurtuluşu için çok önemli ilahi bir lütuftur.

Çünkü,müşriklerin bile “Muhammed’ülEmin” diye andığı peygamber efendimiz,her çağ içininsanlığın rehberdir.

Rabbimizin, “Habibim” diye övdüğü,iki cihan güneşinin bütün hayatı Kuran’dır.

O doğruyu söyler, herkese yardım eder, kin tutmaz,kadınları, çocukları,yaşlıları korur kollar,fakirle,fukarayla ekmeğini bölüşürdü.

Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz demiş,kuşu ölen Zeyd adlı çocuğa taziyeye gitmiş,yarın kıyametin kopacağını bilsek bile elimizdeki son fidanı bizden dikmemizi isteyerek de ekosistemimizin mutlaka korunmasının önemine dikkat çekmiştir.

İlahi tebliği sırasında başına gelenlerden ve kavminin kendisine yaptığı eziyetlerden ötürü etrafındakilerin ve hatta Cibril (a.s) ın bizzat gelip “Cenab-ı Allah gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun?”dediği zaman bile O; “Onlar bunu bilmiyorlar. Rabbim sen onları bağışla.” diyecek kadar rahmet ve merhamet deryasıydı.

Haksız da olsa, kuvvetlinin haklı,haklı da olsa zayıfın hakkını alamadığı bir dünyada yaşıyoruz.Medeniyet coğrafyamızda yerin altı için yerin üstündeki her şeyin katledildiği, havamızın,suyumuzun kısaca doğamızın yok edildiği bu çağda peygamber efendimizin hayatının her bir anı,her bir sözü,duruşu ve yaptıkları günümüzde dünyamızın kurtuluşu için çok önemli bir reçetedir.

Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi Mensupları olarak,yaratılmışların en hayırlısı Peygamberimiziçin en kalbi duyguların dile getirildiği mübarek Ramazan ayında,salat ve selamların onun ve ehli beytinin,ashabının üzerine olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.

Kutlu Doğum Haftamız mübarek olsun, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız bütün ibadetler Rabbimizin katında kabul ve makbul olsun."

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