Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.189,20
ALTIN
921,86
DOLAR
14,86
STERLİN
19,62
EURO
16,32
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yalçın Topçu: “Irak Halkı Türk Milletinin öz kardeşidir”

Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyaret etti.

23 Mart 2022 Çarşamba 10:59
Yalçın Topçu: “Irak Halkı Türk Milletinin öz kardeşidir”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyedesindeki kabulde M.Hanefi UZUNÇAM  (Türkmeneli TV Genel Müdürü),Fevzi BERDİBEK (Bingöl M.V.)

Tamer DAĞLI (Adana M.V.),İsmail KAYA (Osmaniye M.V.) ninde hazır bulunduğu görüşmede konuşan Yalçın Topçu şunları söyledi.

“Sayın Bakanım,

değerli milletvekillerim sizleri milletimizin evine hoş geldiniz.Irak halkı;

Arap’ı,Kürt’ü,Türkmen’i,

Şii’si ve Sünni’si ile Türk Milletinin öz be öz kardeşidir ve kıyamete kadar sürecek bu ilahi kardeşliğimiz,Cenab-ı Hakkın emridir.

Emperyalist güçlerin, bölücü ve din maskeli terör örgütlerinin arzu ettikleri sonucu alamamalarının sebebi de işte budu mayası ilahi olan kardeşliktir.

İnşallah hükümet kurma çalışmaları

en kısa zamanda Irak halkının birliğini,refah ve güvenliğini artıracak şekilde neticelenir ve kurulacak hükümette Türkmenlerde hakları olan yerlerini alırlar”dedi

Kabul için Yalçın Topçu’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ise şunları söyledi. “Türkmenler başta olmak üzere, Irak'ta yaşayan bütün etnik ve dini grupların hakları önemlidir. Irak Anayasası'na halklara hakları verilmesini göz önünde bulundurmak gerekir."

Yalçın TOPÇU, Irak Özerk Bölgesi bakanı Aydın Maruf’a günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim ve soyadının baş harflerini taşıyan kravatı hediye etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yalçın TopçuAydın Maruf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağlandı"
"Çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağlandı"
Şehit polis eşini, özel harekatçı kıyafetiyle uğurladı
Şehit polis eşini, özel harekatçı kıyafetiyle uğurladı
ADANA/KOZAN'DA ŞİDDET GÖRDÜĞÜ KOCASINI ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE OLDU
ADANA/KOZAN'DA ŞİDDET GÖRDÜĞÜ KOCASINI ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE OLDU
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Şişli Down Cafe'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
Şişli Down Cafe'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma