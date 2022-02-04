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Yalçın Topçu: “İmam Şamil soylu mücadelenin lideri ve eşsiz kahramanıdır”

Kafkas Kartalı İmam Şamil için Yerli Düşünce Derneği tarafından yapılan anma toplantısında konuşan onursal başkanı Yalçın Topçu konuşma yaptı...

04 Şubat 2022 Cuma 15:01
Yalçın Topçu: “İmam Şamil soylu mücadelenin lideri ve eşsiz kahramanıdır”

Kafkas Kartalı İmam Şamil için Yerli Düşünce Derneği tarafından yapılan anma toplantısında konuşan onursal başkanı Yalçın Topçu şunları söyledi;

“Değerli Kardeşlerim,

Türk-İslam dünyasının büyük evladı İmam Şamil; Kafkasya’nın gerçek sahibi olanların Rus emperyalizmine karşı verdiği soylu mücadelenin lideri ve eşsiz kahramanıdır.

Çarlık Rusya’sının Kafkasya'daki Müslüman milletleri esaret altına alma ve yok etme politikasına karşı,74 yıllık ömrünün  yaklaşık 35 senesini bağımsızlık mücadelesi ile geçirmiştir.

Ailesi ile birlikte Türk topraklarına gitmesine izin verileceği sözü gereği teslim olan Kafkas Kartalı uzun bir esaretten sonra Çar ile yaptığı görüşmede kendisine verilen sözün tutulmasını,Hac farizasını yerine getirmek için  Türk topraklarına gönderilmesini ister.

Rus Çarı,oğulları Gazi Muhammed ile Muhammed Şafi’yi rehin bırakması ve haccını ifa ettikten sonra Rusya’ya dönmesi şartıyla isteğini kabul eder.

Devlet-i Aliyye ve Türk halkı; kahraman evladını büyük hürmetle karşılar, kendisine ve aile fertlerine maaş bağlanarak Hac dönüşünde kalacağı ikameti de tahsis edilir.

Ne çare ki,Büyük Kahraman Hac farizasını yerine getirdikten sonra takdir tecelli eder 4 Şubat 1871'de  Medine-i Münevvere ’dehep kavuşmak istediği Peygamberimizin manevi huzurlarında hakka yürür ve naaşıCennetü'l-Baki’ye defnedilir.

“Peygamberimizin Akrabası”unvanına sahip,Dağıstan Serdar-ı Ekrem'i,Kafkas Kartalı,  Hürriyet Aşığı Ceddimiz İmam Şamil’i rahmet,minnet ve şükranla anıyoruz.

Rabbim İslam’ın büyük mücahidine cennetini ve cemalini nasip eylesin inşallah.

Aziz ruhu için El-Fatiha…”

Yalçın Topçu'nun  konuşması için tıklayınız.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.02.2022 15:41
Anahtar Kelimeler:
Yalçın Topçuİmam ŞamilYerli Düşünce Derneği
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