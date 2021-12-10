Yalçın Topçu: "Halkının Hadimine Selam Olsun"

Halkının Hadimine Selam Olsun.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri Teşkilatı Onursal Başkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in 6 Aralık tarihindeki Egemen Kazakistan gazetesinde yayınlanan “Bağımsızlık Anlamı” makalesini okuyunca mensubu olduğum Türk Dünyası ve onun Bilge Aksakal’ı ile bir kez daha gurur duydum.

Aksakalımız;

Özgürlüğün, bağımsızlık ve egemenliğin, Türk soylu milletlerin her boyu için hayati bir değer olduğunun altını çok net bir şekilde çizerek tarihe not düşmüştür.

Varlığını; halkının, Türk Dünyasının ve bütün insanlığın barışı, refahı ve esenliği için adayan Aksakalımızın geleceği düşünerek tavsiyelerde bulunması, nasihatler yapması ve kutlu bir yol haritası çizmesi bizlere tarihimizin en büyük liderlerinden Göktürk hükümdarı Atamız Bilge Kağan’ı hatırlattı.

Bilge Kağanın vasiyetlerini okuyup, Aksakalımız Bilge Lider Nazarbayev’in makalesi ile karşılaştırınca görmekteyiz ki, aynı ruh, aynı inanç, aynı akıl ve aynı gönül var.

Elbaşı Nursultan, Nazarbayev, Kazak Kardeşlerimiz ve Türk Dünyası ve dahi bütün insanlık için yapmış oldukları ve yapmayı düşündüklerini görüyor onun adeta Cenabı Haktan bir armağan olduğunu düşünüyorum.

Ne güzel bir ruh, ne güzel tespitler, ne güzel bir yol haritası çizmiş.

Bu sözler yaşanmadan, hissedilmeden kâğıda dökülebilir mi? inanmadan söylenmesi mümkün olabilir mi?..

Aksanlımızın bu sözleri hakikatin tam kendisi olduğu içindir ki tesiri de sınırları aşan bir etkiye sahip.

Aksakalımız, yapılan işleri, devlet ve millet adamlığı aklı ile söylemiş hem bugüne hem gelecek kuşaklara yol göstermiştir.

Bilgisi, tecrübesi, mücadelesi, düşüncesi ve yüreğiyle varlığını milletine ve insanlığa adayan bu büyük liderin altın ayarındaki sözleri için kalemine kalbine, tefekkürüne ve ömrüne sağlık ve bereket dileyerek en kalbi duygularla, saygılarımızı arz ederiz.

Bugün, barış, refah, özgürlük ve egemenlik güneşi Türkistan’ın kalbi olan Ata Vatan Büyük Kazakistan’dan doğuyor.

Kısa zamanda bağımsız irade ve üstün öngörü ile kalkınan, toprakları kadar büyüyen Kazakistan, hedeflediği yolda emin adımlarla gurur verici mesafeleri kat etmeye devam ediyor.

Türk Dünyasının mensupları olan bizler, dünyaya medeniyet taşımış ata babalarımız gibi bilimle, inançla, sevgiyle büyüyen Kazakistan’a sahip olmanın onurunu yaşıyor Kazak kardeşlerimizle gurur duyuyoruz.

Bu gelinen noktada büyük emekleri olan Aksakalımız Elbaşı Nursultan Nazarbayev, bütün Türk dünyasının gururu ve onun çizdiği yolda yürüyenler de başların tacıdır.

Ruhunu şanlı tarihinden alan Aksakalımız Nazarbayev esasında;

Bilge Kağan’ın; “Ey Türk! Üstte mavi gök çökmedikçe, yerde yağız yer yarılmadıkça, kim senin ilini ve töreni kim bozabilir” sözlerinin çağdaş cümlelerini kuran bilge liderdir.

Bütün Türk Dünyası için onun sözleri kutlu bir ışık hükmündedir.

Halkı ve Türk Dünyası ile barışsever bütün insanlar onun bu güne kadar yaptığı birçok hayırlı ve kıymetli hizmetlerinden istifade etti ve bu günde daha çok uzun yıllar da istifade edecektir inşallah.

Halkının Hadimine selam olsun.

08.12.2021-Ankara

Yalçın TOPÇU

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı