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Yalçın Topçu: "Anmak, anlamak, unutmayıp unutturmamak için birlikteyiz"

Yerli Düşünce Derneğinin Kut’ül Amare Zaferi ve Osman Batur Han’ın şehadetinin yıldönümleri için yaptığı toplantıya video konferans ile katılan Onursal Başkanı Yalçın Topçu konuşma yaptı...

29 Nisan 2022 Cuma 13:16
Yalçın Topçu: "Anmak, anlamak, unutmayıp unutturmamak için birlikteyiz"

Yerli Düşünce Derneğinin Kut’ül Amare Zaferi ve Osman Batur Han’ın şehadetinin yıldönümleri için yaptığı toplantıya video konferans ile katılan Onursal Başkanı Yalçın Topçu şunları söyledi;

“Değerli Katılımcılar,

Bugün şanlı tarihimizin iki önemli yıl dönümünü anmak, anlamak, unutmayıp,unutturmamak için birlikteyiz.

İlki,Büyük Türk Milletinin bütün imkansızlıklara rağmen inancından ve şanlı tarihinden aldığı kuvvetle küresel emperyal güçlere karşı destansı bir mücadele vererek şanlı tarihimize 29 Nis 1916 tarihinde altın harflerle yazdırdığı Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü olmasıdır.

Şanlı ecdadımız, Kut'ta 13 general,481 subay ve 13 bin 300 İngiliz askerini teslim almış, teslim alınanları kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetlerine de 30 bin kayıp verdirterek geri püskürtmüştür.

İngiliz askerlerini 29 Nisan 1916'da teslim alan rahmetli Halil Kut Paşa;“Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de ikinci zaferi burada görüyoruz." sözleriyle kazanılan bu zaferin büyüklüğünü ifade etmiş ve tarihe not düşmüştür.

Kut zaferinin kahraman komutanı ve soyadını Atatürk’ün verdiği Halil Kut Paşa ve tüm şanlı şehid ve gazilerimizi rahmetle,saygıyla,şükranla anıyoruz.

Makamları ali,mekanları cennet olsun İNŞALLAH.

İkincisi, Doğu Türkistan’ın özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatını ortaya koyan 29 Nisan 1951’de insanlık dışı işkenceler yapılarak sokak sokak dolaştırılıp Urumçi’de kurşunlanarak şehid edilen Atamız Osman Batur Han’ın şehadetinin yıldönümü olmasıdır.

Onun 11 yıla sığdırdığı hürriyet mücadelesi kıyamete kadar gelecek nesillerimize aktarılması gereken şanlı bir destandır.

Türk-İslam Dünyasının en mazlum halkı olan ve insanlık tarihinde uygarlık izi bırakmış   Doğu Türkistanlı Uygur ve Kazak Türklerinin 1941-1951 yılları arasında verdikleri hürriyet mücadelesinin liderliğini yapan şanlı şehidimiz Osman Batur Han,mücadelesi ve şehadetiyle adını insanlık tarihine ve gönüllere altın harflerle yazdırmıştır.

“Ben can verebilirim.Milletim dünya durdukça mücadeleye devam edecektir.” diyerek şehadeti kucaklayan Doğu Türkistan’ın Özgürlük Önderi Altay Kartalı Şehid Atamız Osman Batur Han’ı şanlı şehadetinin seneyi devriyesinde rahmet,saygı ve şükranla anıyoruz.

Makamı ali,mekanı cennet olsun İNŞALLAH.Unutmadık ve unutturmayacağız.

Sözlerime son verirken, Cenab-ı Hak’tan bizleri daha nice ramazanlara, ve bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde kavuşturmasını niyaz ediyor sizleri saygıyla selamlıyorum.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yalçın TopçuKutül Amare ZaferiOsman Batur Han
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