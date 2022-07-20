YALÇIN TOPÇU: "Allah KKTC ve halkını korusun ve yüceltsin varlığını daim ve kaim eylesin"

Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen, KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı anma toplantısında konuşan Dernek Onursal Başkanı Yalçın Topçu şunları söyledi:

“Değerli Hazirun,

Kıbrıs Adası'na ve halkına barışı ve esenliği getiren, adadaki Türklerin de Rumların da Rum terör örgütlerine karşı can ve mal güvenliği ile hak ve hürriyetlerini elde etmelerini sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Kıbrıslı soydaşlarımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı‘nı Yerli Düşünce Derneği Yönetimi,mensupları ve şahsım adına en içten dilek ve dualarımla kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyetinin o zamanki Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in, Başbakan yardımcısı merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın, KKTC'nin efsane kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın,Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı mücahitleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli ve muzaffer şanlı mensuplarının,Kıbrıs'ta Türk varlığının devamı için verdikleri destansı mücadele milletimiz tarafından her daim minnet ve şükranla anılıyor ve anılacaktır.

Kıbrıs Türkleri çok çetin mücadeleler vererek, tarifsiz acı ve bedeller ödeyerek,hukuksuzengellerle boğuşarak bugünlere gelmiştir.

Bugün bölgesinde lider,dünyada muteber bir ülke olan,oyun bozan,oyun kuran Türkiye'nin ilkeli ve uluslararası hukukun meşrutiyetine dayalı güçlü duruşu,KKTC ve Türk varlığı için kıyamete kadar var olma teminatıdır.Her alanda tam bağımsız güçlü, istikrarlı,demokratik, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu bir Türkiye aynı zamanda bölgedeki barış ve refahında tek adresidir.

Kıbrıs Türk halkının ve devletinin varlığını ve güvenliğini,Türkiye güvencesi altında sürdürmesini sağlayan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış HarekâtıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin varlığını tüm dünyaya destansı bir zaferle duyurulduğu gündür. Bu insani barış harekâtı ile artık Kıbrıs adasında Türklere yönelik “Kanlı Noel”benzeri vahşetler ve soykırım girişimleri önlenmiş, Ada'da güvenlik ortamı sağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 48 yıl önce yaptığı gibi bugün de Ada'daki huzurun ve barışın kalıcı olarak devam etmesi konusunda üstüne düşen her şeyi yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.KKTC ve Halkını bugünkü ve kıyamete kadar devam edecek varlığını canları ile temin eden aziz şehitlerimizi ve o günkü siyasi iradeyi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor,KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın şahsında bütün Kıbrıslı Türkleri saygı ile selamlıyorum.

Allah KKTC ve halkını korusun ve yüceltsin varlığını daim ve kaim eylesin.”