'Veteriner gözetimindeki geçici kesim yerleri tercih edilmeli'

ANKARA - TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi; kurbanlıkların seçimi, kesim şartları ve etlerin muhafazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayvanların sağlıklı, besili, sağlık raporlu olmasının önemine değinen Eroğlu, hasta olmamasına ve yaşına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, "Büyükbaşlar en az 2, küçükbaşlar en az 1 yaşında olmalıdır. Dişi hayvansa gebe olmamalıdır. Çevreye karşı duyarsız ya da aşırı tepkili, tüyleri karışık ve mat olan, bakışları sönük, zayıf, bakımsız, vücudunda şişlikler bulunan hayvanların kurban edilmesi doğru değildir. Bu tür belirtiler hem fiziki hem psikolojik açıdan hayvanın hasta olduğunu gösterir" diye konuştu.



'KESİM YAPILACAK YER TEMİZ VE SERİN OLMALI'



Kurbanlık kesiminin veteriner kontrolü olan ve bakanlıktan ruhsat verilen mezbaha ile kombinalarda yapılması gerektiğini kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:



"Bu mümkün değilse yerel yönetimler tarafından tesis edilen, veteriner hekim gözetimi olan geçici kesim yerleri tercih edilmelidir. Kesim yapılacak yerler temiz ve serin olmalıdır. Kesim uzman kasaplar tarafından yapılmalıdır. Yüzme işlemi sırasında hayvanlar askıya alınmalıdır. Geçen senelerde kesmeye çalıştığı boğaları elinden kaçıranlar, kesme veya yüzme sırasında kendini kesenler oldu. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için kesim işin ehli olan tarafından yapılmalıdır."



'ETLER BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİLMELİ'



TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, kurban etlerinin iyi saklanmaması halinde, kısa sürede bozulabileceğine de dikkat çekti. Sıcak havalarda uygun koşullarda saklamayan et ve et ürünlerinde bakteri üremesinin çok hızlı olacağını belirten Eroğlu, şu uyarılarda bulundu: "Bakteriler kısa sürede çoğalarak milyarlarla ifade edilen sayılara ulaşabilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde insan sağlığı açısından ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) ve halk sağlığı yönünden çok büyük önem taşıyan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalıklar mevcuttur. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan hayvanlarla temasa geçilmesi ve kesildiklerinde etlerinin tüketilmesi son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı, Güneş görmeyen serin bir yerde 5- 6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Etin saklanma süresinin normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gün olduğunu unutmayalım. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir."