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Velileri tedirgin eden gelişmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda özel sınıf iddialarıyla ilgili, "Hangi okulda bu tür bir fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp, bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bir okulun içinde ayrı sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey" dedi.

Velileri tedirgin eden gelişmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda özel sınıf iddialarıyla ilgili, "Hangi okulda bu tür bir fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp, bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bir okulun içinde ayrı sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey" dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:36
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Velileri tedirgin eden gelişmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

ANKARA, (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak, öldürülen Emine Bulut'u kimsenin unutmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık olarak olaya, çiftin kızları F.B.B.'nin (10) gözünden de bakmak zorunda olduklarını kaydeden Selçuk, "Çocukların gözünden bu meselenin nasıl göründüğü ve bizim nelerle sorumlu olduğumuz konusunda çok daha büyük gayret içinde olmamız gerektiren bir konu bu" diye konuştu. 

Bakan Selçuk, Türkiye'de son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla da ilgili konuştu. Orman yangınlarının iki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Birincisi yangının olma sıkıntısı, ikincisi de yangın sonu yanan alanın büyüklüğü. Biz meseleye yanan alanın büyüklüğü ile bakıyoruz. Ama asıl baktığımız şey eğitimsel olarak nasıl bakmalıyız. Farkındalık eksikliğinden kaynaklanıyor. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlar farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Bir taraftan eğitim çalışmaları bir taraftan fidan dikimi çalışmalarımız var" dedi.

'SORUŞTURMA BAŞLATTIK'

Okullarda 'kayıt parası' alındığı ve okul içinde 'özel sınıf' açıldığına yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Bakan Selçuk, "Hangi okulda bu tür bir fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği ve asla izin vermeyeceğimizi de çok büyük kararlılıkla ortaya koyduk. Bir okulun içinde ayrı sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ VE VELİLERİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Bakan Selçuk, kapanan özel okullara ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu yıl başladığımız özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var. Yani bu okulların açılabilmesinin birtakım fiziksel şartların haricinde açan kurumun yetkinliği ile ilgili bazı kriterler ve standartlar üzerinde çalışılıyor ve bu da bitmek üzere. Binlerce okuldan söz ediyoruz. Bunlardan 1- 2 tanesinde bir problem oluyor. Bu sistemin bütünü içinde bir okul üzerinden bütün özel okulları yaftalarsak bu gereksiz güvensizlik oluşturuyor. Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öğretmenleri, çocukları, velileri mağdur etmemek bizim sorumluluğumuz. Öğrenci ve velilerimizi mağdur etmemek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz bu olayın da farkındayız. Soruşturma başlatıldı."

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Bakan Selçuk, Türkiye'de şu anda özel okullarda görev yapanlarla birlikte toplam 1 milyon 100 bine yakın öğretmen olduğunu açıkladı. Selçuk, bu dönem öğretmen eğitimi ile ilgili başlattıkları çalışmalar olduğunu belirterek, "Öğretmenleri geliştirmek için birtakım çalışmalar başlattık. Bizim öğretmene hizmet etmemiz lazım. Öğretmenlerin eğitimi konusunda bütün Türkiye'de üniversitelerde ortak çalışma yapıyoruz" dedi.

Bakanlık olarak  'yapay zeka' konusunda uluslararası üniversitelerle çalışmalarının olduğunu da kaydeden Ziya Selçuk, "Yapay zeka üzerinde çalışan ülkelere biz de katıldık. Yapay zekayı dil eğitimi konusunda da kullanacağız. Bakanlık olarak yapay zeka konusunda çalışmalar başlattık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
özel SınıfVeliöğrenciönce VatanOkulMilli EğitimBakan Selçuk
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