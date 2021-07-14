"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla denize girebilirler"

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı" dedi.



Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlığında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3 saat sürdü.





"YENİ KARARLAR ALDIK"



Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin imzalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik, yeni kararlar aldık" dedi.





"VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA DENİZE GİREBİLİR, GÜVEN İÇERİSİNDE BALIK YİYEBİLİR"



Marmara deniz yüzeyindeki müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2 bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yönelik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" diye konuştu.





175 İŞLETME VE 11 GEMİYE TOPLAMDA 23.5 MİLYON LİRA CEZA UYGULADIK



Bakan Kurum, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkardık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik."





"İLK 20 METRE DERİNLİKTE ARTIK MÜSİLAJ YOK"



Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araştırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün boyunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı. Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fiziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindirici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla ortada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak. Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.





"ATIKSU KAYNAKLI KOKU VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ TAMAMEN ENGELLEYECEĞİZ"



Gebze Teknik Üniversitesi ile yeni bir temiz üretim tekniği geliştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Bu çalışmamızı şehirlerimizde hızlıca yaygınlaştırarak, atıksu kaynaklı koku ve görüntü kirliliğini tamamen engelleyeceğiz. Bu noktada; sıklaştırılmış denetim çalışmaları başlatıldı. 1 Haziran-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında; Bakanlığımızca yetki devri yapılan kurumlarımız aracılığıyla toplam 4 bin 412 deniz kirliliği denetimi yaptık. 11 gemiye 2.5 milyon lira ceza uyguladık. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'daki 3 fazlı üretim yapan toplam 36 zeytin üretim tesisinden, 25'ini 2 faza geçiş için destekleyeceğiz" diye konuştu.