Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1164
ALTIN
518.981
DOLAR
8.4433
STERLİN
10.9650
EURO
9.8810
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takım aday kadrosu...
Köksal Ekinci’den Cumhuriyet’e Özel Şarkı
Köksal Ekinci’den Cumhuriyet’e Özel Şarkı
Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı
Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası...
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri...
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vatandaşlarımız evlerine girene kadar buradayız

Türk Kızılay, İzmir’de şiddetli şekilde hissedilen ve yıkıma yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerini bölgeye sevk ederek sıcak yemek ihtiyacından barınma ihtiyacına kadar her alanda görevini yürütmeye devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşlar evlerine girene kadar sahada çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

04 Kasım 2020 Çarşamba 16:56
3 Okunma
Vatandaşlarımız evlerine girene kadar buradayız

İSTANBUL - İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen ve Ege bölgesinde pek çok ilde de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremde arama ve kurtarma çalışmaları sona doğru yaklaşırken Türk Kızılay ekipleri depremden dolayı evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Beslenmeden barınmaya kadar her türlü temel ihtiyacı karşılayan Kızılay, enkaz altından çıkarılan eşyaları da ailelere teslim etmek üzere tek tek sınıflandırıyor.

KIZILAY HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Depremin ilk anından bu yana bölgede bulunan 347 personel, 87 şube görevlisi ve bin 210 gönüllüsünün desteğiyle 5 mobil mutfak, aşevi ve 6 ikram aracından toplam 369 bin 645 kişilik sıcak yemek, 155 bin 125 adet paketli gıda, 115 bin 186 adet su, 84 bin 284 adet sıcak/soğuk içecek hizmeti sunan Kızılay, vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için 2 bin 49 adet barınma çadırı, bin 256 adet ısıtıcı, 16 bin 50 adet battaniye, 6 bin 888 adet yatak ve 2 bin 657 adet mutfak seti desteğinde de bulundu.
 

Pandemi riskini de göz ardı etmeyen Kızılay, afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren toplam 5 bin adet dezenfektan ve 144 bin 460 adet cerrahi maske dağıtımı gerçekleştirerek bin 12 vatandaşa psikososyal destek verdi.
 

“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI BİTENE KADAR BURADAYIZ”

Yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılaycılık gönüllülüktür, fedadır, adanmışlıktır, başkasının derdini kendi derdinin önüne koymaktır. Kızılaycılık paylaşmaktır, 152 yıllık bitmeyen umudun ve merhametin hikâyesidir. Bu bilinçten hareketle vatandaşlarımız evlerine kafalarını sokana kadar buradayız. Toparlanma sürecinde de faaliyetlerimiz olacak” dedi.

Sahadaki tüm Kızılaycıların depremzedeler için seferber olduğunu belirten Kınık, “Bu geçen süre zarfında vatandaşlarımıza günlük 70 bin kişilik yemek dağıtımı ile hizmet ettik. Psikososyal destek hem bundan sonra çok önemli hem de şu ana kadar önem arz ediyor” diye konuştu.

İlk etapta 10 bin kadar aileye alışveriş kartlarını hızlı bir şekilde dağıttıklarını ifade eden Kınık, “Türk Kızılay, günlük 250-300 kişilik bir ekiple sahada. Çalışmalarımız 7/24 vardiya sistemiyle devam ediyor. Çevre illerden gönüllülerimiz var. Mutfak personelimiz, psikiyatristlerimiz, saha görevlilerimiz ve gönüllülerimiz İzmirli vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar burada çalışmalarını sürdürecekler. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, bebeklerimizin ve hamilelerin ihtiyaçlarına yönelik, bebek maması, bebek bezi, hijyen setleri, battaniye gibi yardımlar alıyoruz. Bu temel ihtiyaçlar devam edecek ve yardım yapan vatandaşlarımıza çağrımız bu yönde olacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayDepremİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi
Bakan Kurum: 114 canımızı kaybettik
Bakan Kurum: 114 canımızı kaybettik
“Binaların kolonlarını kesmek cinayettir”
“Binaların kolonlarını kesmek cinayettir”
Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var
Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var
'Olası Marmara depreminde, tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir'
'Olası Marmara depreminde, tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir'
Aziz Akkuş'dan  Tapu Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık'a Ziyaret 
Aziz Akkuş'dan  Tapu Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık'a Ziyaret 
Bakan Kurum: "Ayda kızımız 83 milyonun kızı olacak"
Bakan Kurum: "Ayda kızımız 83 milyonun kızı olacak"
Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Alanya'da gezinti teknesi battı
Alanya'da gezinti teknesi battı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma