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Varis Mobilya Dünya markası olma yolunda

35 yılı aşkın tecrübesiyle mobilya sektöründe projeler geliştirip faaliyet gösteren “Varis Mobilya”, Türkiye’de yarattığı istihdama ve hizmete ek olarak uluslararası piyasalarda da hizmet üretme konusunda oldukça kararlı olduğunu belirtti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 14:57
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Varis Mobilya Dünya markası olma yolunda

İSTANBUL- 1985 yılında mobilyacılık sektöründe faaliyete başlayan Varis Mobilya zaman içerisinde luxury mobilya tarzı üretimleri ile adından söz ettirmiş ve 2. Kuşak CEO’su Kemal Akbulut ile çok farklı konseptler ve projeler ile sektöründe öncü konuma gelmiştir. Varis Mobilya CEO’su Akbulut; üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası süreçlerde müşteri memnuniyeti sağlamanın; samimi, güvenilir ve profesyonel bir hizmet vermenin Varis Mobilya’nın yıllardır benimsediği bir şirket politikası olduğunu belirtti. Bundan dolayı firma, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip uygulayan, ürün geliştirme konusunda son derece yaratıcı, çağdaş bir insan kaynakları politikası izleyen, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak her kesimden tüketicinin beklentilerine cevap veren; çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini sağlayan bir politika benimsemektedir. Akbulut, Varis Mobilya’nın 35 yıllık tecrübesi sonucunda Türkiyede yarattığı istihdama ve hizmete ek olarak uluslararası piyasalarda da hizmet üretme konusunda oldukça hızlı adımlarla ilerlediğini belirtti. Akbulut sektörde 1 numara olma konusunda kararlı olduklarını, yurt dışı pazarındaki faaliyetlerine azimle devam edeceklerini ve bu üstün kaliteyi Astana Hilton Otel’de yürütülen faaliyetlerde olduğu gibi uluslararası çaplı bir tanınırlığa ulaştırmayı hedeflediğini kamuoyunun bilgisiyle paylaştı.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Varis MobilyaVaris Mobilya CEOsu AkbulutKemal Akbulut IElif Hayvalı
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