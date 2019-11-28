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Van'da İran ile 55. Alt Güvenlik Toplantısı

Türkiye ile İran heyetleri arasında, 2 gün boyunca Van'da gerçekleştirilecek 55. Alt Güvenlik Komite görüşmeleri, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda başladı.

Van'da İran ile 55. Alt Güvenlik Toplantısı

Türkiye ile İran heyetleri arasında, 2 gün boyunca Van'da gerçekleştirilecek 55. Alt Güvenlik Komite görüşmeleri, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda başladı.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:03
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Van'da İran ile 55. Alt Güvenlik Toplantısı

VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı öncesi İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti bir süre makamında kabul etti. Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti Van'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Bilmez, "Bu tür temaslar iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok faydalı görüşmelerdir. Bu görüşmeler sayesinde ortak sorunlar daha kolay çözülecektir" dedi.

Hoy Fermandarı Abidi ise iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerinin son dönemlerde geliştiğini ve bundan sonraki görüşmelerde de bu ilişkilerin daha iyi olacağına inandığını dile getirerek, Vali Bilmez'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Vali Bilmez ve Fermandar Abidi, makamdaki görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere katılmak için Ali Paşa Toplantı Salonu'na geçti. Türkiye ile İran heyetleri arasında düzenlenen toplantıya Van heyetinden Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6. Hudut Tugay Komutanı, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili katıldı.

Alt güvenlik komite toplantılarının 55'incisini yapmak üzere bir araya geldiklerini belirten Vali Bilmez, Van ile İran arasında yer alan 285 kilometrelik sınır hattında başta güvenlik olmak üzere her türlü yasa dışı olay ve kaçakçılığın önlenmesi konularının görüşüleceğini söyledi.

İlk günkü toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu. Türkiye ile İran heyetleri arasındaki alt güvenlik komite görüşmeleri, ikinci gün düzenlenecek mutabakat metni imza töreniyle tamamlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
55. Alt Güvenlik ToplantısıVanİranTürkiye
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