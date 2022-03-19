Vali Yerlikaya saat verip uyardı

İSTANBUL (DHA) -İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 12.00-00.00 saatleri arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları beklendiğini açıkladı.



Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre İstanbul genelinde bugün 12.00-00.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadeleri yer aldı.