Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
247.858
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3363
EURO
6.5566
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin...

Uzman Onbaşı, Hakkari'den törenle uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Uzman Onbaşı, Hakkari'den törenle uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:28
7 Okunma
Uzman Onbaşı, Hakkari'den törenle uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı'na  katılan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün içerisinde bulunduğu askeri araç, Hakurk bölgesindeki Demir Tepe üs bölgesinden Ünal Tepe üs bölgesine intikali sırasında virajı alamayarak devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Onbaşı Öz şehit olurken, bir asker de yaralandı.

Şehit Öz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda  bu sabah tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili  Neşe Kıyar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, askerler ve polisler katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesinin tören alanına getirilmesiyle birlikte, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Şehit Öz'ün özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinden sonra Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Öz'ün cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da uçakta memleketi Ankara'nın Sincan ilçesine uğurlandı.

Son Güncelleme: 06.06.2019 06:58
Anahtar Kelimeler:
PENÇE HAREKATITörenHakkariUzman OnbaşıTürk Silahlı Kuvvetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28'e çıktı
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28'e çıktı
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Ege'nin gözde turizm merkezlerine tatilci akını
Ege'nin gözde turizm merkezlerine tatilci akını
THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
Adana'da El Kaide operasyonu
Adana'da El Kaide operasyonu
Yollarda tatil yoğunluğu devam ediyor! İşte trafikte son durum
Yollarda tatil yoğunluğu devam ediyor! İşte trafikte son durum
PKK itirafçısı kız: Zorla dağa götürdüler
PKK itirafçısı kız: Zorla dağa götürdüler
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans