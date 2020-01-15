Uyuşturucu suçundan arananlara şafak operasyonu

ADANA - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sucundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan aranması olan ancak adli mercilere teslim olmamış 30 firarinin adresini belirledi. Adres tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, 30 firarinin evine şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.