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Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören

11 Kasım 2021 Perşembe 13:42
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Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) cenazesi, Edremit'te düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Bursa’dan Balıkesir’in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen satıcılara yönelik Havran'da, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna getirilen şehit polis Abdulkadir Güngör için Edremit Şehit Hamdibey Meydanı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanı Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, askeri ve mülki erkan ile Güngör’ün mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Evli ve 1 çocuk babası şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında ilçe müftüsü tarafından dua okundu ve helallik alındı. Törene katılanlar ise ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. 

Törende şehit Abdulkadir Güngör’ün tabutuna sarılan eşi Merve Güngör, uzun süre gözyaşı döktü, bu sırada kızları Almila Güngör (3) de annesine sarılarak ağladı.

Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Erzurum’a gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit PolisUyuşturucu SatıcılarıçatışmaTörenBalıkesir
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