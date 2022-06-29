UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE PROF. DR. İMAM HÜSEYİN FİLİZ VE CÜNEYT ARKIN İŞBİRLİĞİ

HABER: Önce Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi ADNAN FİŞENK

Uyuşturucu ile mücadele konusuna TBMM’de de sık sık değinen Prof. Dr. Filiz, konuşmasında Cüneyt Arkın’ın;"O zaman birçok şeyi söylemiştik 'Önlem alınmazsa yaş küçülür, başımıza bela olur.' diye. Dinlemediler, dinletemedik. Kendi çocuklarımızı kendi elimizle öldürür hâle geldik. Gençliği öldürüyoruz, her manada gençliği öldürüyoruz. Özellikle alkol ve uyuşturucu öyle bir arttı ki yaş da küçüldü. Hiçbir iş yapamıyoruz, hiç bu konuda uğraşan yok." cümlelerine yer verdi.

Baronlar Faaliyetlerine Devam Ediyor!

Uyuşturucu ile mücadele noktasında yeterli önlem alınmadığını belirten Prof. Dr. Filiz, “baronlar faaliyetlerine devam ettiler ve şimdi o günlerden daha kötüyüz.” şeklinde konuşurken, Ak Parti iktidarınıgençlerimizi alkol ve uyuşturucu batağından kurtarmaya çağırdı.