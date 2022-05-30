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Uyum MasterERPm Day toplantı serisinin ilki yapıldı

Uyum MasterERPm Day toplantı serisinin ilki, 26 Mayıs Perşembe günü Sofitel İstanbul Taksim otelde, Uyumsoft müşterilerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’de ülkemizin lider şirketi Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, UyumERP ürünündeki son yenilikleri, teknolojideki son gelişmeleri ve işletmelerin uçtan uca dijitalleşme süreçlerini anlattı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:50
Uyum MasterERPm Day toplantı serisinin ilki yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Toplantının açılış konuşmasını Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin ve Uyumsoft Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat yaptı. Uyumsoft ERP ailesi yazılımlarının tümünde yeni erp versiyon 4 uygulamasına geçtiklerini ifade eden Özkan Metin, cloud ve mobil tabanlı uyumERP’nin ülkemizin yanı sıra, bulunduğumuz coğrafyanın lider erp firması olarak 15 ülkede hizmet verdiğini ve erp’de başarılı bir yıl geçirmekte olduklarını söyledi. İlki yapılan toplantıların devam edeceğini kaydeden Abdullah Murat, uyumERP ailesindeki son yenilikleri her platformda anlatmayı sürdüreceklerini belirtti.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi Muhammet Ali Portakal’ın moderatörlüğünde, Uyumsoft yöneticileri, katılımcılara uyumERP çözümündeki yenilikler başta olmak üzere, bir işletmenin uçtan uca dijitalleşmesi konusunda bilgiler verdi. Toplantı sırasında, Bulut Teknolojileri Direktörü Ramazan Öztemur, webERP, Uyumsoft DataCenter mimarisi, bulut sistem hakkında; Yazılım Arge Yöneticisi Bülent Sarı, webERP genel özellikleri ve UyumERP uygulama geliştirme platformu hakkında; Web Servis ve API Yöneticisi İlker Poyraz, müşteri API aktivasyon süreci hakkında; Raporlama ve Destek Süreçleri Yöneticisi Fazlı Akça, Dinamik Raporlama ve Portlet Yapısı hakkında; Raporlama Takım Lideri Emrah Demirbaş, İş Zekası Qlik Sense’nin özellikleri hakkında; Mobil Uygulama Geliştirme Yöneticisi Sinan Demir, mobil Erp’nin uygulama yapısı, genel özellikleri ve yenilikler hakkında; Yazılım Üretim Ürün ve Proje Analiz Yöneticisi Müjdat Büyüközkan, Mes Depo Otomasyonu özellikleri hakkında; Yazılım ve Ürün Yöneticisi Sevtap Turancı, Banka Bakiyem, Dijital Damga, KVKK çözümü, İYS çözümü hakkında geniş bilgiler anlattılar.

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