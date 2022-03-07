Üstün Patent Ödüle Doymuyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, başkanlığını İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp'in yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Jüri üyeleri arasında Derviş Zaim, Bade İşçil, Ercan Kesal ve Yurdaer Okur'un yer aldığı festivalde iş insanı Özlem Arslan Kart da ödül aldı. Ünlü ressam İsmail Acar'ın sergisinin gerçekleştiği gecede marka, patent, tasarım vekilliği ve danışmanlığı, araştırma, takip, yorumlama, analiz alanında birçok hizmet sunan Üstün Patent, sosyal sorumluluk projelerini destekleyen marka olarak ödüle layık görüldü.