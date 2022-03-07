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Üstün Patent Ödüle Doymuyor

Üstün Patent Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Arslan Kart, TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüle layık görüldü. 

07 Mart 2022 Pazartesi 14:01
Üstün Patent Ödüle Doymuyor
HABER: DİNÇER KARACALAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, başkanlığını İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp'in yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 
Jüri üyeleri arasında Derviş Zaim, Bade İşçil, Ercan Kesal ve Yurdaer Okur'un yer aldığı festivalde iş insanı Özlem Arslan Kart da ödül aldı. Ünlü ressam İsmail Acar'ın sergisinin gerçekleştiği gecede marka, patent, tasarım vekilliği ve danışmanlığı, araştırma, takip, yorumlama, analiz alanında birçok hizmet sunan Üstün Patent, sosyal sorumluluk projelerini destekleyen marka olarak ödüle layık görüldü. 

Gecede ödül Üstün Patent Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Arslan Kart'a takdim edildi.  

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Anahtar Kelimeler:
Sinema Genel MüdürlüğüÜstün PatentÖzlem Arslan KartTAYF Uluslararası Kısa Film Festivali
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