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Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Usta yönetmen Tunç Başaran için İstanbul'da Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta yönetmenin vasiyeti üzerine Bandırma'da gömüleceği öğrenildi.

Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Usta yönetmen Tunç Başaran için İstanbul'da Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta yönetmenin vasiyeti üzerine Bandırma'da gömüleceği öğrenildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:54
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Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Piano Piano Bacaksız' ve 'Abuzer Kadayıf' filmlerinin yönetmeni Tunç Başaran 81 yaşında solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başaran'ın cenaze namazı Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Vasiyeti üzerine Balıkesir Bandırma'ya götürülen Başaran, 20 Aralık Cuma günü Haydar Çavuş Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından defnedilecek.

"OYUNCUSUNU ÇOK SEVEN BİR YÖNETMEN"

Cenaze törenine sinema sektöründe pek çok yönetmen ve oyuncu katıldı. Cenaze töreninde Uçurtmayı Vurmasınlar filminde İnci karakterini canlandıran başrol oyuncusu Nur Sürer de katıldı. Sürer, "Benim oyunculuk kariyerimde önemli bir kilometre taşı oldu. Onun mimarıdır Tunç. Oyuncusunu çok seven bir yönetmen. Uçurtmayı Vurmasınlar filminden sonra Piano Piano Bacaksız'da da çocuk bir oyuncuyla çalıştı. Çocuk oyuncu yönetme konusunda  olağanüstü bir yönetmen. Çok üzgünüm. Aklımın köşesinden geçmezdi. İki üç gün önce filmde oynayanlardan Hale Akınlı'yı kaybettik. Eski filmlere bakıyorum artık hayatta olmayanlar var. Sinema için çok büyük bir kayıp. Çok önemli bir yönetmendi" dedi.
 

KIZ KARDEŞİ: TUNÇ BAŞARAN İSTEDİĞİ GİBİ YAŞADI

Kız kardeşi oyuncu Meriç Başaran ise, "Uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu denildi. Böyle bir şey yok. Çocukken geçirdiği ağır bir zatürre vardı. Vücütta aşırı enfeksiyon vardı. Tunç Başaran istediği gibi yaşadı. Ölmeden 15 dakika önce doktor 'Nasılsın?' diye sorduğunda 'Çiçek gibiyim' dedi. 15 dakika sonra vücudu enfeksiyondan çok zayıf düştüğü için uykusunda kalpten gitti abim. 2.5 ay önce enfeksiyon teşhisi konuldu. Onu da zorla tedaviye götürdük. İstediği gibi oldu her şey" diye konuştu.

"YAPTIĞI İŞLERDE  ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETMENDİ"

Tiyatro sanatçısı Can Kolukısa da "Eğitimini almış, ne yapacağını bilen ve yaptığı işlerde  çok başarılı bir yönetmendi. Başaran'ın hangi filmine baksanız. Türkiye'de ilk 20 arasında yer alması gerekir. Uçurtmayı Vurmasınlar'dan, Hadi Gel'e pek çok filmi var. Yeşilçam'ın en önemli yönetmenlerine asistanlık yaptı" dedi. Cenazeye katılan oyuncu Gökhan Mete ise, "Ben Tunç'la çok çalıştım. Ben bu kadar rahat bir yönetmen tanımadım. Çok güzel bir çalışma sistemi vardı. Reklamcılar iki üç gün uğraşırlar. Tunç 1-2 saatte bitirirdi. Allah rahmet eylesin onun yeri pek kolay dolmayacak" dedi.

Başaran cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bandırma'da defnedilmek üzere Bandırma'ya götürüldü.

DHA

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Usta Yönetmen Tunç BaşaranKaracaahmet Şakirin CamiiSon Yolculuğuna Uğurlandı
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