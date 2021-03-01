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Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

İzmit Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de, çoğu öğrenci 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra olumsuz hava koşuları nedeniyle batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi, İzmit ve Gölcük'te düzenlenen törenlerle anıldı. Katılımcılar, hayatını kaybedenler için dua ederek, denize karanfil bıraktı.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:15
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Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

KOCAELİ - Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri kabul edilen olayda, İzmit İskelesi'nden 600'e yakın yolcuyla hareket eden Üsküdar Vapuru, denizde fırtınanın başlamasıyla battı. Vapurdakilerin çoğu lise öğrencisi olan 392 yolcu boğularak ya da donarak hayatını kaybetti. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli olan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ile denizaltı ekibi yetişti. Bu yardımlarla birçok yolcu denizden alınarak, boğulmaktan kurtarıldı.

Facianın 63'üncü yıl dönümünde İzmit ve Gölcük'te düzenlenen törenlerle hayatını kaybedenler anıldı. İzmit'te düzenlenen törene İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği ve İzmitliler Derneği ile çok sayıda kişi katıldı. Vapur iskelesi önünde toplanan grup, faciada hayatını kaybedenlerin anısına iskeleden denize karanfil attı.

‘31 YAŞINDAKİ YORGUN ÜSKÜDAR, ANİ FIRTINAYA DAYANAMADI’

Anma programında konuşan İzmit Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Haluk Cem Gökmen, "Bu olayı yaşayanların anlattıkları ve o güne ait belgelerden de anlayacağımız üzere, 1927 yapımı bu gemi körfezin tüm yolcu yükünü taşımakta ve birçok seferinde de yolcu yükünün çok üzerinde insan taşımaktaydı. Gemi faciası yaşanmadan 8 ay önce, İzmit'li matbaacı Saim Aşkın'ın sahibi olduğu Bizimşehir Gazetesi, 16 Temmuz 1957 tarihli baskısında, 'Muhtemel bir facianın eşiğindeyiz. Gemi, taşıma kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyor' diye manşet atıp yetkilileri uyarmıştır. 31 yaşındaki yorgun Üsküdar, o günkü ani fırtınaya dayanamadı ve İzmit'in çocukları ile birlikte battı. O devirde de ihmal ve tedbirsizlikle bu olayları yaşadık" dedi.

‘63 YIL GEÇMİŞ OLSA BİLE ACILAR HEP TAZE’

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Yüzyılın faciası, Üsküdar Vapuru faciasının üzerinden her ne kadar 63 yıl geçmiş olsa bile acılar hep taze. Unutulmuyor. Tabii ki unutturmamak da önemli. Çünkü, her acıdan ders almak, her acıdan bir sonuç çıkarmak ve geleceğe dair ihmallerin önüne geçmek, tedbirsizliklerin önüne geçmek, daha fazla can kaybının da önüne geçmektir. Daha fazla kazaları engellemek ve olumsuzlukları önceden öngörerek istemediğimiz olayların yaşanmaması için ders almak kıymetli. O faciada hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize, kıymetli öğrencilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

DHA

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Üsküdar Vapuru FaciasıHayatını Kaybedenler Anıldı
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