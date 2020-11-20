Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1328
ALTIN
457.212
DOLAR
7.6140
STERLİN
10.1345
EURO
9.0414
Yazar Ersin Faikzade Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
ERSİN ALOK OBJEKTİFİNDEN ‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’
‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen saat kısıtlamasına ilişkin, "Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak" dedi.

20 Kasım 2020 Cuma 14:26
3 Okunma
Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek

ANKARA - Bakan Pakdemirli, video konferans yöntemiyle bakanlığa bağlı bölge ve 81 ilin tarım ve orman müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi. Pakdemirli, bölge ve il müdürlerinden illerindeki tarım ve hayvancılığın potansiyelini harekete geçirecek projeleri belirlemelerini ve bu projelere öncelik vermelerini istedi. Ekim alanları, rekolte bilgileri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları gibi konuların ve ildeki et, süt, yem, yem ham maddeleri, hububat fiyatları, meyve ve sebze fiyatları gibi tarım ürünleri fiyatlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "2021 yılında, 2020'den daha çok çalışmamız gerekiyor. Muhakkak ki her mevki, her makam, her unvan geçicidir. Kanunun, mevzuatın arkasına sığınmayın, bahane etmeyin, insanımızı eli boş göndermeyin. Bakanlığımızla ilgiliyse mutlaka ama mutlaka çözün, başka bakanlığı ilgilendiriyorsa da yine çözün, gidin görüşün, mutlaka çözün. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte tam da bu etkileşim için, yani bürokrasiyi azaltmak, hızı artırmak, vatandaşın işini kolaylaştırmak için var" dedi.

'ÜRETİM VE İMALAT TESİSLERİ SAAT SINIRI OLMADAN AÇIK KALACAK'

Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak, Covid-19 salgınının yaygın etkilerini en aza indirmek için sürecin başından beri tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Son yayımlanan genelgede tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren yeni tedbirlerin bulunduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Gıda sektöründe; restoran ve pastane gibi yeme ­içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Bununla birlikte üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak, yani işlerini yürütebileceklerdir" diye konuştu.

'TARIMSAL HASILA SON 2 YILDA YÜZDE 47 ARTTI'

2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılayı 277,5 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, son 2 yılda ise hasılanın toplamda yüzde 47 arttığını belirtti. Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini kaydeden Pakdemirli, bunun önüne geçmek için 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2’lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir" dedi.

'100’ÜN ÜZERİNDE YER ALTI BARAJINI ÜLKEYE KAZANDIRACAĞIZ'

Bu yüzyılın stratejik sektörlerinden birinin su olduğunu ve bu nedenle bakanlık olarak 2021'i 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, son 18 yılda suya toplam 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2023 yılına kadar ise 100’ün üzerinde yer altı barajını ülkeye kazandıracaklarını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliKoronavirüs Tedbirleriüretim Ve Imalat Tesisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Milyonlarca insana afet eğitimi vereceğiz
Bakan Soylu: Milyonlarca insana afet eğitimi vereceğiz
Bakan Koca: O firmaya ruhsat vermek isteyen kişiyi görevden aldım
Bakan Koca: O firmaya ruhsat vermek isteyen kişiyi görevden aldım
Akdeniz'i etkisi altına alan Aslan balığında 'kısmi felç' tehlikesi
Akdeniz'i etkisi altına alan Aslan balığında 'kısmi felç' tehlikesi
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
Şehit Yarbay Sayın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Turkish Cargo Covid-19 aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı
Turkish Cargo Covid-19 aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı
Niğde’de FETÖ şüphelisi 7 kişi daha adliyeye sevk edildi
Niğde’de FETÖ şüphelisi 7 kişi daha adliyeye sevk edildi
İzmir depreminden sonra AKUT'a 1000 gönüllü başvurdu
İzmir depreminden sonra AKUT'a 1000 gönüllü başvurdu
HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 oldu
HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma