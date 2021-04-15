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Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! 

15 Nisan 2021 Perşembe 10:17
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Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kripto parayla hacca gidilir mi?

Sevilen sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, Ramazan ayının bir klasiği olan Nihat Hatipoğlu'nun programına sorduğu kripto para soruyla damga vurdu. Büyük, Hatipoğlu'na "Kripto parayla hacca gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu, "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum" yanıtını verdi.

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, ATV ekranlarında her Ramazan ayında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medyada gündem oldu.

Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.

MUSTAFA KARATAŞ'A DA SORU SORMUŞTU

Fenomen Selçuk Büyük, daha önce de ilahiyat hocası Mustafa Karataş'a "Camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı?" sorusunu sormuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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Ünlü Fenomen Selçuk Büyük SorduNihat Hatipoğlu Cevapladı
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