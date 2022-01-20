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Üniversitede Tez Konusu Oldu

Usta Şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, Gümüşhane Üniversitesi’nde tez konusu oldu.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:24
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Üniversitede Tez Konusu Oldu

Usta Şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, Gümüşhane Üniversitesi’nde tez konusu oldu. Delen, bir öğrencinin hazırladığı bitirme tezinde halk ozanlığı ve şairliğin tarihçesini, gelişimini ve geleceğini anlattı. Ayrıca tezde usta şairin şiirlerine ve yazılarına da yer verildi.

Abdurrahman Delen, “öğrenciler için tez yazma dönemi çok sancılıdır. Gençlerin türkülere, şiirlere gösterdiği ilgiyi görünce çok mutlu oluyorum” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan usta şair, kadına şiddete karşı yazdığı şiirler ve çalışmalarla da bugüne kadar çok sayıda platformdan ödül aldı.

Haber: Yaşar Şenyüz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane ÜniversitesiAbdurrahman Delen
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