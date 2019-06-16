Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
255.005
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4452
EURO
6.5887
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ...
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
İmamoğlu Yandaş Basına İsyan Etti
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını istemiyor
Babalar, çocuklarının baba mesleğini  yapmasını...
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav Var Korna Çalmayın” Uyarısı
Öğrencilerden Sürücülere Eylem Gibi “Sınav...
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence
İsfanbul Tema Park'ta Ailecek Eğlence

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

16 Haziran 2019 Pazar 21:28
8 Okunma
Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Adaylar sınav soruları ve cevaplarının yer aldığı kitapçıklara aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilir...

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle;

“15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKitapçıkSoruTytAYTYdtönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman çavuş ve eşi, evlerinde başlarından vurulmuş, ölü bulundu
Uzman çavuş ve eşi, evlerinde başlarından vurulmuş, ölü bulundu
Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü
Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü
MSB: 3 haftada toplam 76 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
MSB: 3 haftada toplam 76 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
İBB’den 'makam aracı' açıklaması
İBB’den 'makam aracı' açıklaması
Türkiye’den Kenya’daki terör saldırısına kınama
Türkiye’den Kenya’daki terör saldırısına kınama
YKS heyecanı! Kimi kimliğini unuttu, kimi ise geç kaldı
YKS heyecanı! Kimi kimliğini unuttu, kimi ise geç kaldı
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a çıktı
Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans