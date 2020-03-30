Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Milli voleybolculardan örnek davranış
Milli voleybolculardan örnek davranış
“Bebeğinizin zeka gelişimi gebelikteki tiroide bağlı”
“Bebeğinizin zeka gelişimi gebelikteki tiroide...
Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu
Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
Polis memuru yüksek ateşle gittiği...
Maltepe'de toplu taşımada sosyal mesafe denetimi
Maltepe'de toplu taşımada sosyal mesafe...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacak

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemi, 1 hafta ertelendi.

30 Mart 2020 Pazartesi 12:14
0 Okunma
Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacak

KONYA - Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların, dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için dün yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi. 

Son Güncelleme: 30.03.2020 12:33
Anahtar Kelimeler:
Umreden DönenlerKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'ya üst düzey darbe; Nazife Bilen etkisiz hale getirildi
PKK'ya üst düzey darbe; Nazife Bilen etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların 2 aylık taksit ödemeleri ertelendi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların 2 aylık taksit ödemeleri ertelendi
İHH, Suriye’de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor
İHH, Suriye’de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor
Denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı
Denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
“Koronavirüs ile birlikte ulus devletler yeniden sahneye dönüyor”
“Koronavirüs ile birlikte ulus devletler yeniden sahneye dönüyor”
Hüseyin Kıran`dan Yazıcıoğlu’nun Vefatının Ölüm Yıl Dönümü Mesajı
Hüseyin Kıran`dan Yazıcıoğlu’nun Vefatının Ölüm Yıl Dönümü Mesajı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüsten öldü
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüsten öldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı