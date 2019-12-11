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Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu

Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu.

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu

Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:41
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Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu

BURSA - İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve baton bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalar sırasında Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu. Bulunan batonon, dün bulunan batondan, farklı renkte olduğu bildirildi. Baton, incelenmek üzere Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağKaybolan Dağcılar
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