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Ulaştırma Bakanlığı: Marmaray'a zam İBB tarafından uygulanmaktadır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'a yüzde 35'lik zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını açıkkladı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:03
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Ulaştırma Bakanlığı: Marmaray'a zam İBB tarafından uygulanmaktadır

İSTANBUL - Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir. İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıMarmarayZam
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