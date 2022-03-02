UKRAYNA’DA KİRLİ SAVAŞ OYUNU OYNANIYOR

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Açıklamada şöyle denildi:

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan ve sıcak savaşa neden olan gerilim, Avrupa Birliği ve Türkiye dahil olmak üzere tüm bölgeyi olumsuz etkilemektedir. Rus askerlerinin; hangi haklı neden ve gerekçelerle olursa olsun, Ukrayna topraklarına girmesini, sınırların ihlali ve yasal olmayan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Ukrayna halkının egemenlik haklarını çiğneyen Rusya Federasyonu’nu bu haksız girişiminden dolayı şiddetle kınıyoruz.

Ayrıca kendi çıkarları ve demokrasi maskesi altındaki sömürgeci emelleri için yaptıkları konuşma ve sahte vaatlerle masum Ukrayna halkını kışkırtarak, tahrik ederek savaş ortamına zemin hazırlayan; iki yüzlü politika sürdüren ABD ve NATO yetkililerini de şiddetle kınıyoruz.

Savunmasız, masum kadın, çocuk ve yaşlı insanların olumsuz etkilendiği bu “kirli savaş”ın son bulması için Türkiye’nin sergilediği tavrı alkışlıyor, barışın temini için sergileyeceği girişimleri de destekliyoruz.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan ve sıcak savaşa neden olan gerilim, Avrupa Birliği ve Türkiye dahil olmak üzere tüm bölgeyi olumsuz etkilemektedir. Rus askerlerinin; hangi haklı neden ve gerekçelerle olursa olsun, Ukrayna topraklarına girmesini, sınırların ihlali ve yasal olmayan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Ukrayna halkının egemenlik haklarını çiğneyen Rusya Federasyonu’nu bu haksız girişiminden dolayı şiddetle kınıyoruz.

Ayrıca kendi çıkarları ve demokrasi maskesi altındaki sömürgeci emelleri için yaptıkları konuşma ve sahte vaatlerle masum Ukrayna halkını kışkırtarak, tahrik ederek savaş ortamına zemin hazırlayan; iki yüzlü politika sürdüren ABD ve AB yetkililerini de şiddetle kınıyoruz. Savunmasız, masum kadın, çocuk ve yaşlı insanların olumsuz etkilendiği bu “kirli savaş”ın son bulması için Türkiye’nin sergilediği tavrı alkışlıyor, barışın temini için sergileyeceği girişimleri de destekliyoruz.

Avrasya Federasyonu olarak; nihayetinde sömürgeci zihniyetin emellerine hizmet eden, iki kardeş ülke arasındaki bu kirli savaşın durdurulmasını ve bölgedeki tüm etnik unsurların özellikle Kırım Tatarlarının temel insani, kültürel ve hukuki haklarının iadesini temenni ediyoruz.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlık Divanı

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu – Federation of Eurasian Turkish Societies

Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yar. Der.-Doğu Türkistan Göçmenler Der. Irak Türkleri Kül Yrd. Der. Türkmeneli İnsan Hakları Der. Afganistan Türkleri Der. Afganistan Türkmenleri Der.Terekeme-Karapapak Türkleri Der – Türk Dünyası Uluslararası Gazeteciler Der. Şanlıurfa Özbekleri Der. İstanbul Nogay Türkleri Der. Kazak Türkleri Eğt. Arş. Der. Suriye Türkleri Eğt. Der. Gagauz Türkleri Dostluk Der. Doğu Türkistan Dayanışma Der. Türkiye Azerbaycan Kültür Der, Afganistan Hazaraları Der., /Suriye Türkmenleri Kül Yrd. Der. / Türkistan Elleri Eğt Der.