Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz

ANKARA - UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Tekrar vurgulamak isterim ki biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Savaşı önlemek adına çabalarımızı sarf ediyoruz. Rus tarafından her şeyi bekleyebiliriz. Bizim yaptığımız araştırmalara göre, topyekun saldırıya geçmesi için yeterince imkanları yok. Biz en kötü senaryoya da açığız" dedi.



Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın bölgeye birliklerini gönderdiğini, böylece Ukrayna'nın topraklarının bir kısmının işgalini resmi olarak sabitleştirmek istediğini söyledi. Bodnar, "En büyük tırmanış riski şu an işgal edilen Donetsk ve Luhanks yerlerinin bazı yerlerinde. Ukrayna, Rusya'yla olan bu ihtilafın çözülmesi için diplomasiye bağlığını teyit ediyor. Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarını olumlu karşılıyoruz. Rusya’nın göstermiş olduğu saldırganlık yükseldikçe bu yaptırımların güçlendirilmesini umuyoruz. Bu bağlamda Rus Parlamentosu'nun Ukrayna'nın egemen topraklarının tanınması konusunda parlamentoda oy veren Rus milletvekillerine karşı Avrupa Birliği'nin yaptırımları da son derece olumludur. Eminim ki diğer devletlerin de saldırgan olan Rusya'ya bu tür yaptırımları değerlendirmesi lazım" dedi.



'SAVAŞI ÖNLEMEK ADINA ÇABA SARF EDİYORUZ'



Büyükelçi Bodnar, gerek Ukrayna ordusunun gerekse halkının ülkesini savunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Tekrar vurgulamak isterim ki; biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Savaşı önlemek adına çabalarımızı sarf ediyoruz. Ayrıca şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. O yüzden bu bağlamda Ukrayna'ya askeri teçhizat malzemesi ve her türlü desteği sağlamak önemli. Bir önemli husus da Ukrayna'da mali istikrarın sağlanması. Bu bağlamda istikrar fonunu desteklemek bizim için önemli çünkü Ukrayna'nın siber saldırıları uğratılmaması gerekiyor. Barışçıl yol seçeneğinden bahsediyorsak, yaptırımlar bunun son yolu. Yaptırımlar tabi ki etkili oluyor ama buna herkes uymuyor. Tarihimize bakacak olursak, şu anda uluslararası toplumundan Ukrayna için en güçlü destek oranını görüyoruz. Bu bağlamda sadece yaptırımlar etkili olmaz. Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini de güçlendirmek lazım. O zaman güvenlik sorununa çözüm bulmuş oluruz. Ukrayna silahlı şekilde Rusya'nın saldırganlığına karşı koyan tek ülkedir" diye konuştu.



'EN GÜZEL CEVAP, UKRAYNA'NIN NATO'YA KABUL EDİLMESİ İLE OLUR'



Büyükelçi Bodnar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklama ile öne sürdüğü taleplere ilişkin ise şöyle konuştu:



"Sanırım hepiniz Putin'in öne sürdüğü talepleri duymuşsunuzdur. Açıkçası Rusya Güvenlik Kurulu'nun yapmış olduğu toplantı 1978'e benziyor, tıpkı orada Afganistan'a gitme kararı alındığı gibi tarihi sonuçları zaten biliyorsunuz. Ayrıca Ukrayna'ya saldırı ve savaş fikri Rus toplumu arasında yaygın değil. İhtimali ortadan kaldırmıyorum, belki bir gün bu olaylara körükle giden hükümeti şu anki Rus halkı yargılayacaktır. Özellikle bunu affetmemelisiniz. Bunun en güzel cevabı, saldırganı durdurma açısından en güzel yolu; Avrupa kıtasının güvenliğini sağlamak. Buna en güzel cevap, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle olur. Rusya'nın 'Soğuk savaş dönemine döndük' sözlerine inanmamaya davet ediyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki Rus saldırganlığı Ukrayna'nın NATO bağlamında tarafsız statüsüne sahip olduğu zamanlarda başlamıştır. Özellikle Avrupa'da gri bölgelerin var olması, onların sürdürülmesi Rusya'nın çeşitli ülkelere saldırganlığını teşvik ediyor. Genel itibarıyla bir çözüm olmadığı sürece Avrupa'ya karşı bu saldırganlık devam edecektir. Emin olabilirsin ki Ukrayna üstlenmiş olduğu bu sorumluluklara ve yükümlülüklere bağlı kalacaktır. Tabi ki de Ukrayna'yla ilişkili olarak uluslararası ortaklarımızı buna uygun davranmaya davet ediyorum. Sayın Erdoğan zamanındaki 'Dünya 5'ten büyük' ifadesi, şu an Ukrayna'da her zamankinden daha güncel."



'SAYIN ERDOĞAN'IN ARA BULUCULUK TEKLİFLERİNİ DESTEKLİYORUZ'



Bodnar, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkili olup olmayacağına ilişkin "Söz konusu yaptırımlar, 2014'te uygulanmaya başlasaydı; biz çok mutlu olurduk. Bazı batı ülkeleri Rusya'yla normalmiş gibi iş ilişkilerini kurmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan'ın ara buluculuk tekliflerini biz destekliyoruz. Sayın Erdoğan'ın Rus tarafıyla da iyi ilişkileri var. Biz inanıyoruz ki teklif etmiş olduğumuz diplomatik yoldan devam edersek Rusya'yla mevcut sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Savaş herkese zarar getirecek, Türkiye'de dahil olmak üzere çünkü Türkiye'nin hem Ukrayna ile hem Rusya'yla ticari ilişkileri var. Bölgede böyle bir askeri hareketliliğin canlandırılması, tırmandırılması olursa bölgedeki ekonomiye, güvenlik durumuna zarar verecektir. Burada önemli olan barışın hakim olması ve birbirimize namludan değil diyalogla bakmamız" dedi.



'HER TÜRLÜ MÜZAKEREYE AÇIĞIZ'



Büyükelçi Bodnar, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) Rusya'nın katılacak olması ilgili de "ADF dahil olmak üzere her türlü müzakere formatına açığız. Bizim taraf söz konusu hazırlığı hem resmi olarak hem de gayri resmi olarak açıklamıştır. Barışın anahtarı şu anda bildiğiniz gibi sadece Putin'de var. Silahlı saldırganlığı genişletme, müzakere masasına dönme kararı da ona ait. Rus tarafından her şeyi bekleyebiliriz. Bizim yaptığımız araştırmalara göre, topyekun saldırıya geçmesi için yeterince imkanları yok ama tabi ki bu bağlamda Rusya lokal operasyonlara, bazı yerlerde provokasyona hazır. Rus tarafının vermiş olduğu açıklamalardan yola çıkarsak Luhansk ve Donetsk bölgelerinin işgaline devam etmek istiyorlar. Bu sadece kamuoyuna açık açıklamalar. Biz en kötü senaryoya da açığız" diye konuştu.