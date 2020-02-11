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Uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen cezalar arttı

Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlar ile havalimanında aranmaya engel olanlar da dahil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları arttı. Resmi Gazete'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkında yönetmelikte yer alan idari para cezalarının yeniden değerlendilmesine ilişkin tebliğ bugün yayınlandı.Buna göre uçakta sigara içenler ve telefonunu kapatmayanlarda 2 bin 603 TL, uçaklara lazer tutanlarda ise 17 bin 361 TL’ye yükseldi. Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen aranmaya engel olanlara da verilen 2 bin 832 TL’lik idari para cezası 3 bin 471 TL’ye çıktı.

11 Şubat 2020 Salı 13:15
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Uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen cezalar arttı

İSTANBUL - Uçuş güvenliğini tehlikeye düşüren kural dışı yolculara kesilen idari para cezaları arttı. Yeniden değerleme oranının yasada öngörülen rakam olan yüzde 22,58 olarak kesinleşmesi ile beraber uçuşlarda kurallara uymayan yolculara kesilen idari para cezaları da bu oranda arttı. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre 3 yıl içinde 13 yolcu gecikmeden, 49 yolcu aşırı alkolden, 17 yolcu koltuğunu beğenmediği için 382 yolcu ise uçak tuvaletinde sigara içtiği için olaya sebebiyet vererek, yolcular hakkında kuraldışı raporu tutuldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkında yönetmelikte yer alan idari para cezalarının yeniden değerlendilmesine ilişkin tebliğ yayınlandı.Buna göre yeni para cezaları şöyle;


Uçuş güvenliğini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara verilen 14 bin 163 TL’lik idari para cezası 17 bin 361 TL’ye yükseldi.


Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullananlara verilen 2 bin 124 TL’lik idari para cezası 2 bin 603 TL’ye yükseldi.


Uyarılara rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, uyarılmasına rağmen yerine oturmayan, emniyet kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, başka yolcularla ve kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibine ve yolculara hakaret eden, sözle tacizde bulunmaya devam eden, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyenlere verilen 2 bin 124 TL’lik idari para cezası 2 bin 603 TL’ye yükseldi.


İzinsiz lazer ve/veya hava fişek gösterisi gerçekleştirenlere verilen 2 bin 124 TL olan idari para cezası 2 bin 603 TL’ye yükseldi


Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunmasında verilen 2 bin 832 TL’lik idari para cezası 3 bin 471 TL’ye yükseldi.


CEZALAR NASIL KESİLİYOR


SHGM tarafından verilen idari para cezalarına göre kural tanımaz yolcu yönetmelikte belirlenen ihlallerden birini uyarıya rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde ihlale ait tutanak, uçağın kaptanı ile uçağın iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit ediliyor. Tutanakta ilgili kişinin adı soyadı, Türk vatandaşı ise kimlik numarası, tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor. Yabancı uyruklu yolcuların ise adı, soyadı ve pasaport numarası ile tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor. İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor.Bunun için sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezaları kesinleşiyor. İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde SHGM'ye ödenmesi gerekiyor. Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde para cezaları ilgili vergi dairesince takip ve tahsil ediliyor. İdari para cezası ile ilgili kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörte üçü tahsil ediliyor. Peşin ödemede, kişinin karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemiyor.


VERGİ DAİRELERİ CEZAYI TAKSİTLENDİREBİLİYOR


İdari para cezası alanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içersinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar veriliyor. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteUçuşta Telefonlarını KapatmayanSigara IçenlerCeza
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