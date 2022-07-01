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TÜRKSOY'DA MUHTAR ŞAHSNOV'UN 80.DOĞUM YILDÖNÜMÜ TÖRENI

Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Yalçın Topçu, Muhtar Şahanov’un 80. doğum yıl dönümü için düzenlenen kutlama programında konuştu.

01 Temmuz 2022 Cuma 15:20
TÜRKSOY'DA MUHTAR ŞAHSNOV'UN 80.DOĞUM YILDÖNÜMÜ TÖRENI

Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Yalçın Topçu, Muhtar Şahanov’un 80. doğum yıl dönümü için düzenlenen kutlama programında konuşan Topçu şöyle dedi:

Ata yurdumuz Kazakistan’ın yetiştirdiği dünyaca ünlü şairimiz, Türk Dünyasının kıymetli münevveri, Kazak milli kimliğinin ve ruhunun korunması konusunda büyük katkıları olan Muhtar Şahanov’un 80. Doğum Yıl Dönümü vesilesi ile aranızda olmaktan onur duyuyorum.

Değerli Heyetinizi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Mağcan Atamızın çağımızdaki ruh ikizi olan aynı zamanda UNESCO Brooruker Kulübü tarafından "Orta Asya'da Yılın Merhametli Adamı" seçilen şairimiz Muhtar Şahanov’u bir kez daha “uzaktaki kardeşleri” ile buluşturan bu organizasyon için Türksoy Genel Sekreteri Sayın Sultan Raev ve Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Büyük şairimizin bizlere çok kıymetli nasihati olan “Tört Ana” şiirini her birimizin özellikle gençlerimizin hıfz etmesi dileğiyle, Türk Dünyasının büyük münevveri şair Muhtar Şahanov’a sağlık ve huzurla uzun ömürler diliyor değerli heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

Önce Vatan Gazetesi

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Yalçın TopçuCumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Yalçın TopçuMuhtar ŞahanovUNESCO Brooruker Kulübü
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