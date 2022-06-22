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Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:41
Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA) hayata geçirildi. Test platformu olan DATA, denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu yapabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini iyileştirecek Türkiye’nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan tesisi açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş katıldı. 

RODOS ADASI'NA DOĞRU ATEŞLENDİ

Su altı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, Bakan Varank’ın geri sayımının ardından 'Bismillah, salvo ateş' komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası’na doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı. 

Test sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, "TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerimizin iş birliğinde geliştirilen denizaltı test altyapısı sisteminin atış testine katıldık. Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı. Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak. Bu manada TÜBİTAK SAGE ile adeta bir denizaltı simülatörünü geliştirmiş olduk ve burada da onun bir test atışına katıldık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER DÜNYANIN HER TARAFINDA KONUŞULUYOR'

Bakan Varank, Savunma sanayi alanında Türkiye'nin son dönemde büyük kabiliyetler kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu kabiliyetlerini her alana yaymaya çalışıyor. Mavi Vatan’da gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye’nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayi alanında denizde birtakım kabiliyetleri başarması önemli. İşte bugün ülkemize kazandırdığımız test altyapısıyla bu kabiliyetleri geliştirirken kullanacağımız önemli bir işi başarmış olduk. Böylesine başarılı bir işe imza atmış olmaktan gerçekten çok memnunuz. Buradaki arkadaşlarımızın motivasyonundan ben çok etkilendim. Gerçekten büyük bir gayretle çalışıyorlar. Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayi alanında bir üst noktaya taşıyacak. Türkiye’nin ürettiği ürünler dünyanın her tarafında konuşuluyor. İşte bu altyapı sayesinde inşallah bundan sonra denizaltıların kullanacağı mühimmatları da dünya konuşmaya başlayacak. Bunları Türkiye, kendi yerli ve milli olarak geliştirip üretebilecek." 

'DAHA GÜVENLİ, HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ'

Bakan Varank, "Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor. Karadan, uzaktan kontrol edilebilen sistem, çok sayıda sensörü ile güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Ilk Denizaltı Test AltyapısıData
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