Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinden BM Komiseri’ne Çağrı: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMA

Çin hükümetinin daveti üzerine ülkeye giden Bachelet'in ulusal ve yerel düzeydeki siyasi temsilcilerin yanı sıra, sosyal örgütler, iş insanları ve akademisyenlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak bu ziyarette BM Komiseri’nin hapiste tutulan veya kamplarda alıkonulan Uygur aydınları ile görüşme yapması arzu edilmekle birlikte maalesef beklenmiyor. BM Komiseri’nin Çin ziyareti öncesi İnsan Hakları Örgütleri başta olmak üzere diasporada yaşayan kamp mağduru Uygur aileleri ile görüşme yapmamış olması bu ziyaretin “turistik gezi”nin ötesinde bir anlam taşımadığını ortaya koymakta. Nitekim ziyareti “endişeli” şekilde izlediklerini açıklayan uluslararası kamuoyu da, Çin Hükümeti’nin ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin kapsamlı ve manipülasyondan arındırılmış bir değerlendirmede bulunulmasını engelleyebileceğini belirtmektedirler. Hatta bu ziyaretin Doğu Türkistan’daki insan hakları durumunu iyileştirmek yerine “tam tersi” yönde etki edeceği, Çin’de insan hakları ihlallerinin olmadığının resmi ağızla teyit edileceği vurgulanmıştır.