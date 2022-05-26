Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinden BM Komiseri’ne Çağrı: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMA

HABER: M.KEMAL SALLI
17 yıl aradan sonra ilk kez BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin'i (Doğu Türkistan bölgesini) ziyareti ile Çin'in Uygur Türkleri’ne yönelik insan hakları ihlâlleri ve toplama kamplarının olduğu Doğu Türkistan sorunu gündeme taşınmış oldu.
Çin hükümetinin daveti üzerine ülkeye giden Bachelet'in ulusal ve yerel düzeydeki siyasi temsilcilerin yanı sıra, sosyal örgütler, iş insanları ve akademisyenlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak bu ziyarette BM Komiseri’nin hapiste tutulan veya kamplarda alıkonulan Uygur aydınları ile görüşme yapması arzu edilmekle birlikte maalesef beklenmiyor. BM Komiseri’nin Çin ziyareti öncesi İnsan Hakları Örgütleri başta olmak üzere diasporada yaşayan kamp mağduru Uygur aileleri ile görüşme yapmamış olması bu ziyaretin “turistik gezi”nin ötesinde bir anlam taşımadığını ortaya koymakta. Nitekim ziyareti “endişeli” şekilde izlediklerini açıklayan uluslararası kamuoyu da, Çin Hükümeti’nin ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin kapsamlı ve manipülasyondan arındırılmış bir değerlendirmede bulunulmasını engelleyebileceğini belirtmektedirler. Hatta bu ziyaretin Doğu Türkistan’daki insan hakları durumunu iyileştirmek yerine “tam tersi” yönde etki edeceği, Çin’de insan hakları ihlallerinin olmadığının resmi ağızla teyit edileceği vurgulanmıştır.
Sivil toplum örgütleri olarak bizler de merkezi Doğu Türkistan’ı ziyaret eden BM Yüksek Komiseri’ne ihlaller, haksızlıklar karşısında “sessiz kalma” çağırısında bulunuyoruz.
17 yıl aradan sonra ilk kez BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin'i (Doğu Türkistan bölgesini) ziyareti ile Çin'in Uygur Türkleri’ne yönelik insan hakları ihlâlleri ve toplama kamplarının olduğu Doğu Türkistan sorunu gündeme taşınmış oldu.
Çin hükümetinin daveti üzerine ülkeye giden Bachelet'in ulusal ve yerel düzeydeki siyasi temsilcilerin yanı sıra, sosyal örgütler, iş insanları ve akademisyenlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak bu ziyarette BM Komiseri’nin hapiste tutulan veya kamplarda alıkonulan Uygur aydınları ile görüşme yapması arzu edilmekle birlikte maalesef beklenmiyor. BM Komiseri’nin Çin ziyareti öncesi İnsan Hakları Örgütleri başta olmak üzere diasporada yaşayan kamp mağduru Uygur aileleri ile görüşme yapmamış olması bu ziyaretin “turistik gezi”nin ötesinde bir anlam taşımadığını ortaya koymakta. Nitekim ziyareti “endişeli” şekilde izlediklerini açıklayan uluslararası kamuoyu da, Çin Hükümeti’nin ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin kapsamlı ve manipülasyondan arındırılmış bir değerlendirmede bulunulmasını engelleyebileceğini belirtmektedirler. Hatta bu ziyaretin Doğu Türkistan’daki insan hakları durumunu iyileştirmek yerine “tam tersi” yönde etki edeceği, Çin’de insan hakları ihlallerinin olmadığının resmi ağızla teyit edileceği vurgulanmıştır.
Sivil toplum örgütleri olarak bizler de merkezi Doğu Türkistan’ı ziyaret eden BM Yüksek Komiseri’ne ihlaller, haksızlıklar karşısında “sessiz kalma” çağırısında bulunuyoruz.
TÜRK DÜNYASI STK’LAR PLATFORMU BAŞKANLIĞI
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu – Turan Elleri Konfederasyonu – Karadeniz Konfederasyonu - Suriye Türkmen Dernekleri Fed. – Irak Türkmen Dernekleri Fed. – Afganistan Dernekler Fed. / Dünya Türkleri Birliği
Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yar. Der.-Doğu Türkistan Göçmenler Der. Irak Türkleri Kül Yrd. Der. Türkmeneli İnsan Hakları Der. Afganistan Türkleri Sos.Yrd. Der. Afganistan Türkmenleri Der. Terekeme-Karapapak Türkleri Der – Türk Dünyası Uluslararası Gazeteciler Der. Şanlıurfa Özbekleri Der. İstanbul Nogay Türkleri Der. Kazak Türkleri Eğt. Arş. Der. Suriye Türkleri Eğt. Der. Gagauz Dostluk Kül. Day.Der. Doğu Türkistan Dayanışma Der. Türkiye Azerbaycan Kültür Der, Afganistan Hazaraları Der., /Suriye Türkmenleri Kül Yrd. Der. / Türkistan Elleri Eğt Der. / Bulgaristan Türkleri Kül. Der. / İdil Ural Türkleri Der. / Kırgız Türkleri Kül Yrd. Der. / Azerbaycan Kültür Evi Der. / Altunköprü Der. /Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Der. – Dünya Kongrat Türkleri Der. / Türkmen Kardeşlik Der. / Afgan-Türk Dostluk Konseyi Der. / Adana Türkistanlılar Kültür ve Yrd. Der. / Tatar Sanayi ve İşadamları Der. / Kerkük Kültür Der. / Hoca Ahmet Yesevi Vakfı / Anadolu İrfan Otağı Der. / Türkmeneli Kadınlar Der / Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti / Doğu Türkistan Milli Merkezi / Irak Türkmen Birliği ve Day. Der / Afgan Aydınlar Der. / Irak Türkleri Adalet ve Day. Der / Azerbaycan Denince Der / Ural Eğitim Der / Afganistan Sporcular Sanatçılar Der. İstanbul Kırım Türkleri Der./ Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu / Türkistanlılar Der / Avrupa Ülkücüleri İstişare Heyeti / Ural-Altay Türk Dil Kültür Der Fed. / Kızılelma Düşünce Enstitüsü /Rışvanlılar Fed. / Afganistan Kadınlar Der / Avcılar Rumeli Balkan Kadınlar Der / Eyüp Rumeli Türkleri Der. / Rumeli Balkan Stratejik Arş. Mrk.(Rubasam) Kırım İstanbul Anadolu Yakası Der / İstanbul Türkistanspor Kulübü / Moldova Dostluk Kül.Der / Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Der. / Maturidi Der. / Yesevi Alperenleri Der
Önce Vatan Gazetesi