Türkiye Tenis Ligi Müsabakaları Başladı!

Trabzon’da 12-18 Aralık tarihleri içinde düzenlenecek Türkiye Tenis Ligi final müsabakalarının açılış töreni yapılmış oldu.

Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları, 12-18 Aralık tarihleri içinde Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında gerçekleşecek. Türkiye’nin her bölgesinden 116 takımdan 576 sporcunun savaşım etmiş olduğu müsabakalarda, finallere kalan 25 ekip 122 sporcu için yarışlar başladı. Türkiye’nin teniste en iyi kulüplerinin belirleneceği müsabakalar için açılış töreni düzenlendi.

Halk oyunları gösterileri ile başlamış olan törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, protokol üyeleri ve fazlaca sayıda sporsever katıldı. Müsabakaların açılış maçı Batman Gençlik ve Spor Kulübü ile Antalya Tenis İhtisas Kulübü içinde gerçekleşti.

Teniste en iyi sporcu yetiştirebilen ülkeler arasına girebilmek için çalıştıklarını belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Türkiye ligleri aslına bakarsak her ilde başlamış olan bir müsabaka. Bu sene içinde başlattığımız illerden başlayıp bölgelere, bölgelerden de finallere geldiğimiz bir şampiyona. Hafta sonu finallerini birlikte yaşayacağız. Buraya gelene kadar 126 takımın ortalama 600 sporcusunun yarışarak bugüne gelen 25 takımımızın ortalama 122 sporcusuyla da bugün burada güzel bir final haftasına başladık.

Bizim amacımız tenisin her yerde oynanabileceğini göstermek. Tenisin, her vakit oynanabildiğini ve her insanın yapabildiğini gösterebilmek adına Trabzon’da finalleri yapıyoruz. Zaten bu şehir bir spor şehri fakat bununla birlikte bu organizasyona ev sahipliği yaparak tenis şehri olma yolunda bir kent bulunduğunu gösteriyor. Harika bir merkez burası. Kapalı kortları ve aleni kortları olan Beşirli Spor Kompleksi fazlaca güzel bir haftaya ev sahipliği yapıyor. Biliyorsunuz 2010-2011 senesinde burada Avrupa etkinlikleri yapılmış oldu ve bu tesislerde o açıdan gençlik olimpiyatları hazırlığı için yapılmıştı. Bugün finallerde liglerimize ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.

Türkiye Tenisinin En İyileri Yarışacak

Türkiye tenisinin en iyilerinin Trabzon’da oynanacak müsabakalarda yarışacağını belirten Durmuş, “Trabzonluların, sporcularımızın, ailelerimizin, velilerimizin hatta bütün Türkiye’nin gözü kulağı şu anda Trabzon’da. Trabzon’un görüp tanıyabilmek adına ilk defa gelenler var. Türkiye aslına bakarsak fazlaca büyük bir ülke fakat sportif bir etkinlik nedeniyle buraya gelebilen çocuklarımız var. Bu bizim için fazlaca kıymetli. Spor turizmi diyoruz. Hedefimiz şampiyonluklarken, bu turnuvaları spor turizminde de ülkelerimizin yurt haricinde tanınması adına fazlaca kıymetli olarak düşünüyoruz.

Bunlar bizim stratejik planlarımızda tenisin tabana yayılması noktasında fazlaca kıymetli şeyler. Biliyorsunuz olimpiyatlara giden Çağla Büyükakçay şampiyon sporcumuz dün de tekrar internasyonal bir şampiyonluk yakaladı ve bugün buraya geliyor. Yani Çağla Büyükakçay’ın, Cem İlker’in, Altuğ Çelik Bilek’in, İpek Öz’ün yarışabildiği bir lig. Türkiye tenisinin en iyilerinin yarışacağı bir hafta, iyi bir turnuva. Çok kıymetli buluyorum bunu. Batman antrenörlerimizin gelip hepimiz Cem İlkel ile Çağla Büyükakçay ile oynuyoruz, fazlaca heyecanlıyız demeleri fazlaca kıymetli. Amaç da buydu. Bu turnuvalar, Türkiye’de her insanın, her vakit, beraberce maç yapıp, kazanabilecek ölçüde kendini iyi hissedebilecek ortamlar yaratıyor. Onun için bu organizasyonları fazlaca kıymetli buluyoruz” gibi konuştu.