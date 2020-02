Türkiye şehitlerine ağlıyor

ANTALYA



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

2 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Şehidin Turunç Mahallesi'ndeki baba evinde acı haberi alan baba Salih Korkmaz ile anne Fatma Korkmaz, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın iki yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı, 3 kardeşinin bulunduğu kaydedildi. Şehidin cenazesinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu, işlemlerinin ardından Finike'ye gönderileceği belirtildi.

MERSİN

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

İKİ GÜN ÖNCE BABASINA ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEMİŞ



İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in babası çiftçi Şuayip Tüzel, aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan acılı baba oğlu ile en son 2 gün önce, telefonla konuştuğunu anlattı. Baba Tüzel, "Oğlum, iki gün önce telefonla beni aradı. Ben şehit olacağım baba' dedi. Ben de kendisine dikkatli olmasını, kendisini iyi bakmasını söyledim" diyerek, gözyaşı döktü.



Şehit Tüzel'in cenazesi, Erdemli'nin Alibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.







AFYONKARAHİSAR

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

2002'DEN BERİ TSK'DA GÖREV YAPIYORDU



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberini alan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babası Ankara'da olan şehidin kardeşi Gökhan Şahin, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Şehadet haberini alınca eve gelen ve fenalaşan Süleyman Şahin'in halası Şükran Sertkaya'ya, sağlık ekipleri müdahale etti. Sertkaya, "Vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda görevli İkmal Albay Ahmet Akıncı'nın yanı sıra Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muharrem Yıldızsoy, şehidin ailesini ziyaret etti. Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 2002 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı kaydedildi.

ANKARA'DAKİ EVİNİN GİRİŞİNE BAYRAKLAR ASILDI



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi Ankara'daki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehidin eşi Nuray Şahin ve yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenilen Nuray Şahin'in oturduğu sitenin girişine ve binaya Türk bayrakları asıldı. Evin önünde toplananlar için de taziye çadırı kuruldu.



15 GÜN ÖNCE KAYINVALİDESİNİN CENAZESİNE KATILMIŞ



Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 15 gün önce kayınvalidesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle izne geldiği ve cenazenin ardından tekrar Suriye'ye döndüğü öğrenildi. 2 ve 5 yaşında iki çocuğu bulunan Şahin'in, aile arasında verilecek karar sonrası Ankara ya da memleketi olan Afyonkarahisar'da toprağa verileceği belirtildi.





KAHRAMANMARAŞ

Suriye''de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.



Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Saygılı ve Ayşe Saygılı çiftine acı haberi yetkililer verdi. Saygılı çifti, haberle gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Saygılı'nın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Saygılı'nın 6 kardeşi daha olduğu ve bunlardan 3'ünün de TSK'da görev yaptığı belirtildi.



KAYSERİ



İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.





OSMANİYE'YE 2 ŞEHİDİN ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.





DEDESİ DE 1977'DE ŞEHİT OLMUŞ

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.





İSTANBUL

ŞEHİT ATEŞİ BAĞCILAR'A DÜŞTÜ

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu. Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.



Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

BİTLİS

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un (23) acı haberi, Bitlis’te yaşayan ailesine verildi.



Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un şehadet haberi, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Acı haberle şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Şehit Kurtulmuş, bugün Budaklı köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.







MERSİN'E İKİNCİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın (22) acı haberi, Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'ndeki evine giden askeri erkan, baba Osman ve anne Kezban Akay'a acı haberi verdi. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ın da geldiği şehidin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, taziye çadırı kuruldu. Akay ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın, Toroslar ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği kaydedildi.

KONYA

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi.



65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehit Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti.



'BELKİ BU SON TRAŞIM OLUR' DEMİŞ



Bekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' diyerek sohbet ettikten sonra da o gece birliğine döndüğü öğrenildi. Olgun'un cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

UŞAK

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) Uşak'ın Banaz ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un Banaz'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin Büyükoturak köyündeki baba evine gelen Uşak Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, AK Partili Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, şehadet haberini TCDD'den emekli işçi baba Ahmet Turgut ve anne Sultan Turgut'a verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Turgut ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut'un bekar olduğu öğrenildi.

BURSA

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve aile yakınları, taziye ziyareti için geldi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.



10 GÜN ÖNCE HELALLİK İSTEMİŞ

Bursa'da yaşayan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli maden işçisi Tacettin Yılmaz (53), oğlu uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın acı haberini, fidan dikmek için gittikleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan evinde aldı.

Tacettin Yılmaz, uzman çavuş oğlu Tolga Can Yılmaz'ın acı haberini Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanvekili Kaya Gül, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'ten aldı. Tolga Can Yılmaz'ın şehit haberi üzerine çevre ilçe ve köylerden birçok kişi taziyede bulunmak için eve geldi. Evin önünde dua edilerek Kuran-ı Kerim okundu. Şehit Yılmaz'ın eniştesi Ender Çelik, "Yaklaşık 10 gün önce görüştük. 4 yıldır görev yapıyor. 'Hakkını helal et' enişte dedi. Çok sevilen biriydi. Allah tahsilatını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun. Mesleğini çok seviyordu. Keskin nişancı olarak gitti. Devletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehit uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenaze programı kesinleştikten sonra Çaycuma ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İSTANBUL-SANCAKTEPE

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine şehit ateşi düştü. Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Emre için dua okundu. Şehidin dayısı Umut Başal, "Vatan sağ olsun, Bayrağımızı Allah indirmesin. Şehitlerimizi yüce mevlam yüceltsin. Kendisi nişanlıydı. Nisan'ın 20'sinde düğünü olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Kullanmak nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Konuşması çok zor." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ınn annesi Nuran Baysal ve Babası Uğur Baysal ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal'ın Konya'da askerde olduğu öğrenildi. Şehit Baysal için yarın Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlenecek.









TOKAT



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın şehadet haberi, Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akın'ın ailesine acı haberi; Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi. Şehadet haberiyle anne Raziye Akın ve ağabey Recep Akın, büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Adem Akın'ın İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin Uğrak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.







HATAY

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.





ADIYAMAN

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın şehadet haberi, Fatih Mahallesi'nde yaşayan annesi Elif ve babası Ahmet Orhan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 2 oğlu ve 3 kızı olan Orhan çiftinin en küçük çocuğu olan Mehmet Orhan'ın acı haberiyle ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için şehidin evine geldi. Baba ocağı, Türk bayraklarıyla donatıldı.





BİNGÖL

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde oturan ailesine ulaştı. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, sağlık ekipleri eşliğinde aileye, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da Kayseri'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun" dedi.











ADANA

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.





MERSİN'E ÜÇÜNCÜ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın (23) acı haberi, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın şehadet haberi, Silifke'ye bağlı Yeğenli Mahallesi'nde oturan babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak'a Kaymakam Ersin Emiroğlu, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Bülent Keskinsoy ile İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda tarafından verildi. Şehidin ailesini yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın, Silifke'de yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.









TEKİRDAĞ'A 3 ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ile Sözleşmeli Er Birhan Er'in (21) ailelerin acı haber verildi.

Suriye'nin İdbil kentinde düzenlenen hava saldırısında Tekirdağ 3 şehit verdi. Şehit Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesindeki, Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ve sözleşmeli er Birhan Er'in Çorlu ilçesinde yaşayan ailelerine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

YARALANDI, GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ

Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor. Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu, 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ailesine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin Yeşiltepe Mahallesi Bayır Sokak'taki evine Türk bayrağı asılırken, Vali Aziz Yıldırım ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mahalle sakinleri de evin önünde toplanarak ailenin acısını paylaştı.

Şehitlerden sözleşmeli er Birhan Er'in Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit haberini alan anne Bayriye, baba İhsan Er, büyük üzüntü yaşadı.Şehidin evine büyük bir Türk bayrağı asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakam Cafer Sırılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Çelik, aileye taziye ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bekletiliyor. Acı haberi alan şehidin komşuları da evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrakları astı.

Taziye sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'da 3 şehidimiz var. Evlatlar anne ve babalarının evladı. Ancak şehitler hepimizin şehidi. Milletimize sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin hepsine tek tek tören yapmayı arzu ediyoruz. Tarihleri netleşince paylaşacağız" diye konuştu.









HATAY'A İKİNCİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı haberi ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.