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Türkiye'nin ilk SİDA'sı atış testlerini tamamladı

25 Ocak 2022 Salı 15:21
Türkiye'nin ilk SİDA'sı atış testlerini tamamladı

ANTALYA - Antalya'da Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma firmalarının ortak projesi olarak üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olan ULAQ'ın, yeni silah sistemiyle atış testleri tamamlandı.

Savunma sanayiinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk ve tek SİDA'sı ULAQ platformuna, 12.7 mm, uzaktan komutalı silah sistemi entegre ederek, atış testlerini başarı ile tamamladı. 2021 yılında dünyada bir insansız deniz aracından ilk kez füze atışı gerçekleştirerek başarıyla hedefi imha eden ULAQ, yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üs ve limanların korunmasında görev alacak.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan'ın ortak açıklamasında, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ-SİDA'nın 12.7 mm silah sistemiyle atış testleri de dahil olmak üzere tüm testleri başarıyla tamamladığı ve görev almaya hazır olduğu belirtildi. Büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden iki firmanın genel müdürünün ortak açıklaması şöyle:

“ULAQ İnsansız Deniz Aracı'nın ülkemizin mavi vatan savunması, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgelerin korunmasında ne kadar önemli bir sistem olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda ULAQ'a farklı ihtiyaçlar kapsamında yeni sistemlerin entegre edilmesi için yoğun faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz."

ULAQ SİDA'nın özellikleri ise şöyle açıklandı:

400 kilometreyi aşabilen seyir menziline, saatte 70 kilometrenin üzerinde sürat kabiliyetine, gündüz/gece görüş imkanlarına, otonom seyir algoritmalarına, kriptolu ve elektronik harp korumalı haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargâh komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor. Türkiye'nin ilk ve tek silahlı insansız deniz aracı ULAQ, 2021 yılında tamamlanan versiyonundan farklı olarak keşif ve karakol görevlerine ilaveten kritik üs/tesis ve liman savunma amaçlı olarak 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemi ile donatıldı. İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin yeni versiyonun ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı ULAQ insansız deniz araçlarının da üretimi devam ettirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SİDAAtış TestleriTürkiye
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