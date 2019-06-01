Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

IĞDIR, (DHA)

Türkiye-İran sınırındaki Aralık ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİYE EKİP KAZA YAPTI: 3 YARALI



Iğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı.



Çıkan çatışma bölgesine takviye olarak yola çıkan askerleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araç içerisindeki 3 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan Iğdır Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.